Claves para ir a la Feria de Sevilla y disfrutarla al máximo si eres de fuera

Ya está aquí la Feria de Abril de Sevilla, con sus bailes, su colorido y ese "aire diferente" que nos envuelve a todos en una de las semanas grandes de la ciudad. Y, como todo gran evento, también vienen los mitos y leyendas en torno a ella.

"La Feria de Sevilla es privada", "si no conoces a nadie no puedes entrar en ninguna caseta". Estas, y otras más, son las frases que pueden echarte atrás si eres de fuera y quieres disfrutar de la Feria y su gente. Pero no te dejes llevar por esto, a continuación, te vamos a plantear todo lo que necesitas para "vivir la Feria los siete días" vengas de donde vengas.

El tiempo en la Feria de Abril: vente fresquito porque alcanzaremos los 39 grados

Si los pronósticos se cumplen los próximos días, este mes de abril se convertirá en el más caluroso de la media histórica de Sevilla, algo que ya ocurrió en 2010. Aquel año, la temperatura máxima más elevada durante abril se registró en el observatorio del aeropuerto de Sevilla, el día 28, con un valor de 33,6 grados centígrados.

Así que, si vienes a la Feria de Sevilla, opta por tejidos ligeros y hazte con un buen abanico (lo vas a necesitar).

¿Cómo llegar a la Feria?

Para ser todo un feriante, lo primero que hay que saber es cómo llegar al recinto en el que se celebra la Feria y, según tu punto de origen, existen diferentes opciones.

El coche particular queda casi descartado porque habrá cortes en el barrio de Los Remedios para que solo los residentes puedan tener acceso directo a sus hogares o garajes. Pero si te decantas por ello, la opción más recomendable es aparcar en el parking del Charco de la Pava.

Si descartas la opción del coche particular, siempre puedes ir en transporte público, ya sea en autobús o en metro. Y aquí te dejamos toda la información que necesitas para ambas opciones.

Mapa de la Feria de Sevilla en 2023, con todos los puntos importantes

Si es la primera vez que pisas el recinto ferial, probablemente te sorprenda su magnitud. En la Feria de Sevilla hay 1057 casetas, repartidas por 15 calles. Además de la calle del Infierno, zona en la que se encuentran las atracciones y algunos puestos de comida.

Para que no te pierdas por el Real, puedes descargarte este plano de la Feria y consultarlo siempre que necesites.

Listado de casetas públicas de la Feria de Sevilla

¿Quién dice que la Feria de Sevilla es privada? Es cierto que muchas de las casetas son de socios que pagan su cuota correspondiente pero, si no tienes invitaciones para ninguna caseta o no conoces a nadie, no te desanimes, en la Feria nadie se queda fuera.

La Feria de Abril tiene casetas de libre acceso para las que no es necesario abonar ningún tipo de entrada, únicamente necesitas saber cuáles son y tus ganas de pasarlo bien. Para lo primero, te facilitamos el listado completo de casetas públicas.

¿Qué se bebe en la Feria?

Ya ubicados en alguna caseta del ferial, es el turno de probar la bebida más famosa de la Feria de Sevilla: el rebujito. Una refrescante combinación de manzanilla con Sprite o Seven Up que empezó a hacerse popular en la Feria de Abril a mediados de los 90.

Si te animas a probar el rebujito, debes saber que se toma en catavino o pequeños vasitos de plástico que van rellenándose de una jarra bien provista de hielo.

¿Qué me pongo si no tengo traje de flamenca?

Si quieres quitarte el antojo de vestir de flamenca para la Feria, existen opciones económicas que pueden serte de utilidad. Pero, si por el contrario no vas a ponerte el traje tradicional, te damos una guía completa de nuestra sección de moda para ir espectacular a la Feria de Sevilla.

En el caso de los hombres, el traje o una americana con un pantalón de distinto color es la mejor opción. Y aunque por "protocolo" se puede ir sin corbata, es cierto que cada vez se ve más este accesorio por el Real.

Atracciones de la Feria de Sevilla: precios y días más baratos

Si eres amante de la adrenalina o vas con niños a la Feria, siempre puedes darte un paseo por la conocida como Calle del Infierno, una zona de la Feria de Sevilla en la que se encuentran las atracciones y algunos puestos de comida y vino dulce.

Para saber los precios aproximados y los días más baratos para "montarte en los cacharritos" (como diríamos en Sevilla), puedes consultar esta información del Diario.