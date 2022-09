El Constitucional decidirá sobre el amparo por los señalamientos tardíos el próximo lunes 26 de septiembre

El abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal ya tiene fecha para que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso de amparo presentado por los señalamientos tardíos. Será el próximo 26 de septiembre cuando la Sala Primera dilucide sobre el asunto y "seguramente, emita una sentencia", explica el abogado.

El pasado 8 de septiembre el fiscal del constitucional, Fernando Cabedo Vilamón solicitó la estimación del recurso. El escrito del fiscal advierte que el procedimiento señalado por el Juzgado de lo Social 11 de Sevilla, primero para noviembre de 2024, luego para abril de 2023 y más recientemente para diciembre de este año, era "sencillo".

Esta razon, unida que el señalamiento inicial fue para tres años y medio después, la actitud de la parte demandante, que "no ha entorpecido en modo alguno el proceso, sino que ha sido muy diligente" y aunque reconoce que la causa del retraso es estructural y el interés que arriesga el demandante de amparo en el proceso subyacente no sea especialmente relevante, al tener en cuenta las sentencias del propio Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "el Fiscal considera que procede la estimación del recurso de amparo por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE)".

El Tribunal Constitucional acordó en mayo pasado admitir a trámite este recurso de amparo "apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional". Considera, además, que la doctrina del tribunal sobre el derecho fundamental alegado (la tutela judicial efectiva), "podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdiccion ordinaria".

Un señalamiento a tres años vista, el origen

El señalamiento para un acto de conciliación en noviembre de 2024 en una demanda contra la Universidad de Sevilla por incumplimento de contrato posdoctoral presentada en junio de 2021 llegó hasta el Constitucional por la lucha de este letrado sevillano y su cliente, convencidos de que "una Justicia tardía no es Justicia".

Hace menos de un mes, este juzgado adelantó el juicio al 1 de diciembre de este año. El Juzgado de lo Social 11 señaló la vista en un primer momento para noviembre de 2024 y posteriormente para abril de 2023 que originó el recurso de amparo sobre los señalamientos tardíos ante el Tribunal Constitucional. Según Sánchez Bernal, la nueva fecha está anunciada en la sede judicial electrónica, un adelanto que considera "consecuencia de la admisión del recurso de amparo por parte del Constitucional".