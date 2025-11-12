Jornada de máximos

Los principales índices europeos recuperaron con rapidez la corrección de la semana pasada registrando muchos de ellos nuevos máximos históricos. La mayoría de los índices registraron avances superiores al1% pese al tono negativo de Wall Street donde volvieron las caídas moderadas a los valores ligados a laIA.

En Europa destacamos el SMI suizo con un repunte de un 1,9% tras el principio de acuerdo para rebajar los aranceles de EEUU al 15% desde el 30% actual. El FTSE británico repuntó un 1,1% ante las expectativas que el Banco de Inglaterra rebaje los tipos en diciembre tras un dato de paro peor de lo esperado. Por su parte, el Euro Stoxx 50 ganó un 1,09% y el Íbex 35 un 1,3%. El Stoxx 600, Euro Stoxx 50,

FTSE 100, IBEX 35 y FTSEMIB registraron ayer nuevos máximos históricos, en el caso del índice italiano superando su máximo del año 2007.

Entre los resultados empresariales de la jornada, destacó Vodafone con un crecimiento del cash Flow superior al estimado, lo que ha provocado que su cotización repuntara un 7%. La mejora del cash Flow es clave en las compañías de telecomunicaciones europeas, y fue justo el punto débil de Telefónica en su reciente plan estratégico sin una explicación muy clara.