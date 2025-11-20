Tras cuatro jornadas consecutivas de caídas, los principales índices europeos comenzaron en negativo, pero luego se contagiaron de la apertura en verde en EEUU y acabaron la sesión con un tono mixto. El Íbex 35 tuvo el mejor comportamiento con un 0,39% y el FTSE 100 el peor con –0,47%. El Euro Stoxx 50 avanzó un 0,13%.

Los índices estadounidenses estuvieron a la espera de la publicación de los resultados de Nvidia, para comprobar si sus ingresos justifican la gran cantidad de capital invertido en inteligencia artificial y ante su efecto en los índices por su peso de 4,5 billones de dólares. En general las publicaciones han mostrado buenos resultados y perspectivas que podrían continuar impulsando al mercado más allá de por los valores tecnológicos.

Respecto a la Reserva Federal ya no se espera que realice un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre e incluso se duda sobre que se realice en enero, en cuyo caso se pospondría hasta marzo.

La inflación del Reino Unido cayó por primera vez en siete meses, 3,6% interanual en octubre y desde 3,8% en septiembre, por lo que el Banco de Inglaterra podría realizar un recorte de 25 puntos básicos en diciembre.