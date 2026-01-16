El arte de no rendirse como sello de identidad del Betis

A este Betis hay que tumbarlo en la lona y rematarlo para que no se levante. Como hicieron el Barcelona, pese a que empezó por detrás en el marcador, o el Real Madrid, que en un mal partido y con un poco de suerte incluso pudo generarle dudas si Riquelme y Lo Celso no se encuentran con el poste. Pero marcarle no es sinónimo de triunfo. Al contrario, demasiadas veces el conjunto verdiblanco reacciona con firmeza cuando recibe un golpe. Cambia el chip. Incluso cuando no juega bien cuando encaja se transforma y mete una marcha más. Un punto de intensidad que le ha dado réditos en lo que va de temporada, levantando ya siete partidos en los que acabó sacando algo positivo tras verse con el marcador en contra.

“Tuvimos el convencimiento y la entereza de ir a por el partido con el marcador en contra con el espíritu del equipo de no darse nunca por vencido”, indicó Manuel Pellegrini tras el duelo con el Elche, que se puso en contra y le dio la vuelta con dos goles de Chimy Ávila: “Los partidos duran 90 minutos y el equipo reaccionó”, explicó el técnico heliopolitano. Y es que esa capacidad de lucha de los verdiblancos tuvo premio al remontar con el segundo tanto del argentino en el minuto 80.

Venía el Betis de empatar en el Carlos Tartiere tras verse por detrás después del tanto de Ilyas que puso al Oviedo con ventaja en el minuto 64. El tanto del empate de Lo Celso llegó en el 83 y todavía pudo ganar si Riquelme hubiera acertado en el tiempo de prolongación.

Antes sacó otro punto al igualar en La Cartuja el tanto del Girona mediada la primera parte. Empató Valentín Gómez al cabecear un córner a un cuarto de hora de la conclusión. Más tuvo que esperar para puntuar en La Cerámica, ante el Villarreal en un choque que se puso muy cuesta arriba con 2-0 en contra pasada la hora de encuentro. Un doblete de Antony, el segundo gol ya en el minuto 96, le dio al cuadro bético un valioso empate.

Y no sólo rescató empates el plantel sevillano, sino que también ganó en Cornellà pese a empezar perdiendo. En el minuto 15 ya ganaban los locales, pero Cucho Hernández y Abde le dieron la vuelta al choque. Esta vez el gol no llegó en la recta final, aunque Pau López sí tuvo que vestirse de héroe para detener un penalti en el añadido y llevar el triunfo a la capital hispalense.

Levantó otro 2-0 en contra ante el Levante con el que perdía ya por ese marcador en el Ciutat de Valencia en el minuto 10 en un arranque para olvidar. Cucho Hernández redujo diferencias justo antes del descanso y Fornals estableció la igualada en el minuto 81. Incluso algo más tarde firmó el 2-2 también con el Nottingham Forest en la primera jornada de la Europa League. El conjunto inglés se puso 1-2 en el minuto 23 y Antony empató en el 85.

Ya la pasada campaña fue un distintivo también, por lo que al mantenerse este curso también se trata ya de un sello made in Pellegrini. La temporada anterior remontó ante el Leganés (2-3 tras un 2-0 en contra), el Sevilla (1-2) y el Espanyol (1-2) y sacó empates in extremis contra el Celta (95’), el Barcelona (94’) o el Rayo (2-2 tras un 2-0 en contra), evidenciado ya que este Betis, el de el Ingeniero, tiene espíritu competitivo hasta el final. Y eso vale puntos, partidos y puede que eliminatorias. Un plus que el Betis ha hecho suyo como un sello propio.