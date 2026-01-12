Esos empates que parecen que restan

Al final de la primera vuelta en LaLiga el Betis suma 29 puntos. No llegó a los 31 de los que hablaba Manuel Pellegrini al lograr sólo un punto (1-1) contra el Oviedo y aun así el conjunto verdiblanco firmó la segunda mejor primera vuelta en las seis campañas con el técnico chileno al frente. Y eso pese a que es uno de los reyes de los empates en esta Liga con ocho, junto al Valencia y el Celta, que juega este lunes.

Siempre se dice que cuando no se puede ganar no hay que perder porque sumar siempre es importante. Pero cuando el triunfo vale tres puntos a veces un empate puede dar una sensación de resta, sobre todo cuando se ha merecido algo más como fue el caso del cuadro bético en el Carlos Tartiere. Un partido que acabó en 1-1 y que, sin embargo, si Cucho Hernández hubiera acertado en alguno de sus dos remates a los palos, Fornals no hubiera rematado al muñeco, Lo Celso hubiera acertado en sus dos disparos al área o Antony hubiera visto solo a Ruibal en vez de lanzar a las manos de Escandell de otro resultado se hablaría ahora. Pero “las ocasiones hay que crearlas y convertirlas, si no, no sirven", dijo el preparador chileno tras el duelo en la capital del Principado de Asturias en el que firmó una nueva igualada.

Son muchas ya. Ocho. Nadie empata más. Es verdad que este curso pierde poco, pero un equipo puede empatar tres encuentros y ha sumado los mismos puntos que otro que ha ganado uno y perdido dos. Y siete de esos empates han sido a domicilio para los heliopolitanos, en campos en los que otros rivales directos se llevaron la victoria, por lo que la sensación es de haber perdido dos puntos más que haber conseguido uno. Pasó ante el colista Oviedo, pero también en los estadios de los otros dos conjuntos que ahora están en puestos de descenso como el Levante (2-2) y el Valencia (1-1). Igual ante el cuadro granota las tablas dejaron mejor regusto al ir perdiendo por 2-0, pero en Mestalla el Betis empezó ganando, como frente al Elche (1-1) y el Celta (1-1).

Otro de los empates que dejaron un buen sabor de boca fue el cosechado ante el Villarreal después de igualar un 2-0 (2-2) en contra, todo lo contrario que la igualada sin goles frente al Rayo (0-0) en un choque disputado sin la intensidad necesaria ni la última contra el Oviedo, con el que pudo remontar si Riquelme hubiese acertado en la clara ocasión final.

En casa se está mostrando más efectivo, pese a que en La Cartuja llegaron tres de sus cuatros derrotas este curso, todas frente a equipos Champions (Athletic, Atlético y Barcelona, además del tropiezo en el Santiago Bernabéu). Pese a todo patinó frente a un Girona (1-1) que en ese momento también estaba en puestos de descenso.

Haciendo fútbol ficción, a poco que dos de esos partidos hubiesen acabado en victoria el Betis sumaría 33 puntos y estaría más cerca de la quinta plaza que ahora ostenta el Espanyol y del cuarto puesto, posición de Liga de Campeones, en la que ahora se encuentra el Atlético de Madrid a nueve puntos de distancia,

No perder está bien, especialmente en los torneos de eliminatorias en los que sigue muy vivo el cuadro bético, pero no ganar hay veces que en la liga resta, sobre todo cuando los empates se producen ante contrarios sobre el papel inferiores ante los que los teóricos rivales directos por los objetivos europeos ganaron sumando los tres puntos y no sólo uno.