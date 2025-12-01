¿Cómo puede ayudar el ejercicio de fuerza a que nos resfriemos menos?: Así ayuda al sistema inmune

Estamos en plena oleada de virus respiratorios y, de hecho, en muchas ciudades españolas vuelve a ser obligatoria la mascarilla, aunque en los hospitales y centros de salud de Sevilla solo es una recomendación. Este consejo viene dado por la Consejería de Sanidad y es un acierto. La campaña de la gripe se ha adelantado este año entre cinco y siete semanas. Esta es una de las medidas, pero la médico experta en metabolismo Isabel Viña aporta cuatro tips para resfiarnos menos y fortalecer nuestras defensas y el sistema inmunológico.

Cuatro tips para ayudar al sistema inmune

Limpieza de manos. A través de las manos entran muchas bacterias y virus. Por ello, es muy importante su limpieza, sobre todo, antes de las comidas, después de ir al baño, después de estornudar y al llegar a casa. Hacer ejercicio físico. Siempre se da mucha importancia a hacer ejercicio físico y para fortalecer el sístema inmunológico será necesario realizar ejercicios físicos de fuerza. Esto se debe a que la masa muscular es el principal sitio de reserva del aminoácido glutamina. La glutamina es el nutriente fundamental y clave para todas las células de nuestro sistema inmune. Por tanto, más masa muscular, más reserva de glutamina, mayor alimento para que todo nuestro sistema inmune esté bien alimentado y, por tanto, combata eficazmente todas las infecciones. Importancia de los micronutrientes. Hay ciertos micronutrientes que de manera más consistente han demostrado protegernos frente a infecciones y en el caso de que ya estemos enfermos nos recuperemos antes. Entre otros destaco vitamina C, vitamina D y zinc. Complementos que previenen el resfirado. Hay ciertos complementos que de manera independiente a estos micronutrientes también pueden ayudarnos a prevenir resfriados y en el caso de que estemos nos recuperemos antes. Sobre todo la lactoferrina, el calostro y el reisi.

Cómo ayuda el ejercicio al sistema inmune

Una caminata diaria o una rutina de ejercicios sencilla puede ser nuestro mejor aliado para fortalecer el sistema inmunológico. Estas mantienen nuestros huesos más sanos y fuertes. Existen varias teorías que compruéban de que se trata de una medida para incrementar la inmunidad en ciertas enfermedades:

La actividad física puede ayudar a eliminar bacterias de los pulmones y las vías respiratorias . Esto puede reducir las probabilidades de contraer un resfriado, gripe u otras enfermedades.

. Esto puede reducir las probabilidades de contraer un resfriado, gripe u otras enfermedades. El ejercicio provoca cambios en los anticuerpos y los glóbulos blancos . Los glóbulos blancos son las células del sistema inmunitario que combaten las enfermedades. Estos anticuerpos o glóbulos blancos circulan más rápidamente, así que pueden detectar enfermedades con más rapidez de lo que podrían haberlo hecho antes. Sin embargo, nadie sabe si estos cambios ayudan a prevenir infecciones.

. Los glóbulos blancos son las células del sistema inmunitario que combaten las enfermedades. Estos anticuerpos o glóbulos blancos circulan más rápidamente, así que pueden detectar enfermedades con más rapidez de lo que podrían haberlo hecho antes. Sin embargo, nadie sabe si estos cambios ayudan a prevenir infecciones. La elevación breve de la temperatura corporal durante e inmediatamente después del ejercicio puede impedir el crecimiento bacteriano . Esta elevación en la temperatura puede ayudarle al cuerpo a combatir mejor una infección. (Esto es similar a lo que sucede cuando usted tiene fiebre).

. Esta elevación en la temperatura puede ayudarle al cuerpo a combatir mejor una infección. (Esto es similar a lo que sucede cuando usted tiene fiebre). El ejercicio disminuye la secreción de las hormonas del estrés. Un nivel alto de estrés incrementa las probabilidades de que se presente una enfermedad. Disminuir las hormonas del estrés puede proteger contra enfermedades.

Referencias bibliográficas: