El alcalde de Sevilla insiste en que la ciudad "debe tener agenda propia" en Fitur

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, insiste en la necesidad de separar la capital y la provincia a la hora de promocionar la oferta turística en Fitur. El presidente de la Diputación de Sevilla expresó durante la presentación del programa de trabajo de la provincia en la Feria Internacional de Turismo su deseo de que Sevilla presente una oferta conjunta entre ciudad y provincia. Sanz aseguró que la cuestión "no es que no quiera ir con el presidente de la Diputación ni al stand de la provincia. Lo que es que la tercera ciudad más visitada de España, la ciudad que es una potencia turística y donde el turismo genera el 25% del producto interior bruto, necesita una agenda propia porque tiene un discurso propio. Para desarrollarlo necesita un espacio propio y es muy difícil compartir o desarrollar esa agenda propia en un espacio donde tienes que compatibilizar con otro Ayuntamiento de la provincia".

La ciudad lleva a Fitur la Bienal de Flamenco y productos como Sevilla, sabor patrimonial, un proyecto que tiene el propósito de posicionar a Sevilla como un destino turístico gastronómico de referencia internacional mediante una narrativa que conecta la gastronomía con la ciudad.

Hasta noviembre de 2025 la capital recibió 3.464.485 viajeros, un 3,8 % más que en 2024 y todo apunta a que 2025 tendrá cifras récord de viajeros.