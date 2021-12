Los niños y los cuarentones desbocan los contagios de la sexta ola en Sevilla

El panorama pandémico suma y sigue. El Covid sigue al alza en Europa, España y Andalucía. Y Sevilla no es una excepción. La propagación del virus también continúa en una línea ascendente en la provincia y, aunque las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Salud y Familias presentan un cuadro de nuevos contagios por debajo de la media de los 200 diarios de los últimos días, los 167 positivos más que se han sumado en la última jornada no evitan que en sólo una semana la tasa de nuevos casos se haya duplicado. Si se compara con las cifras de hace un mes, prácticamente se ha multiplicado por cuatro.

Pero, ¿cuáles son los focos de expansión de la sexta ola en Sevilla? La capital y el grupo de 40 a 49 años copan el aumento de la incidencia en la provincia según los datos oficiales que actualiza cada día la Junta de Andalucía a través del portal web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Las razones, por un lado los últimos eventos multitudinarios que han tenido lugar en la ciudad en las últimas semanas y, por otro, la consecuencia de un posible efecto colateral de la no inmunización todavía de los menores de 12 años y la propagación del virus desde ellos a sus progenitores, cuarentones en su mayoría, siendo estos dos colectivos los grupos de población con la mayor incidencia en la provincia.

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, José Martínez Olmos, confirma esta circunstancia. "Estamos viendo como el foco principal de la expansión del virus actual está en los niños de menos de 12 años, que son los que más contagios están teniendo, con incidencias superiores a la media, no sólo en Andalucía, sino en todo el país, y, como efecto colateral, son los que pueden contagiar más a sus padres, que coinciden con ese grupo de 40 a 49 años, que es donde más ha crecido recientemente la incidencia. Además, hay que sumar que, precisamente, este es un colectivo en el que más está costando avanzar en la cobertura vacunal y eso hace más fácil la expansión del virus", destaca. "En definitiva, la sexta ola se está cebando con los no vacunados, a lo que hay que añadir matices como el descrito anteriormente, pero la población más afectada y con mayores porcentajes de ingresos hospitalarios y en UCI son los que no han recibido el antídoto", añade.

Tal es así, que, según las estadísticas oficiales, la incidencia media entre los sevillanos de 40 a 49 años está al borde de los 130 casos por 100.000 habitantes, la más alta por grupos de población en la provincia. A continuación, le siguen los niños de 5 a 9 años, con una tasa de contagio de 128 casos. Por el contrario, las incidencias más bajas se dan entre los más mayores, donde la campaña de vacunación ha tenido más éxito. De hecho, son los mayores de 85 años los que tienen el mejor dato: 74 casos por cada cien mil habitantes en 14 días.

Por otro lado, el distrito sanitario Sevilla, que engloba a la capital sevillana, es el lugar donde comenzó la sexta ola en la provincia y el que tiene la incidencia más elevada. En concreto, 132,5 casos por 100.000 habitantes. Esta cifra la sitúa como el área sanitaria con más casos activos de la provincia y la primera en dejar atrás el nivel de riesgo bajo del nuevo semáforo Covid del Ministerio de Sanidad, que llega hasta los 100 casos por 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, el virus ha encontrado cerca de mil huéspedes en la ciudad hispalense.

Pero, ¿por qué se están disparando de nuevo los contagios en la provincia con más del 93% de la población diana vacunada? El profesor Martínez Olmos apunta que son varios los desencadenantes que están generando esta sexta ola como el periodo estacional en el que nos encontramos, con mayor interacción de personas en espacios cerrados por las bajas temperaturas, la relajación de las medidas de protección y distancia interpersonal y, muy importante, que las vacunas "no son esterilizantes".

"El cambio del tiempo a periodos más frío hace que estemos menos tiempos en espacios abiertos, al aire libre, y eso hace que tengamos más contacto entre personas en interiores, no sólo en los lugares de ocio u hostelería, también en las zonas de compras y en los trabajos porque ha habido una vuelta generalizada del teletrabajo al trabajo presencial, y eso tiene una influencia objetiva. Pero hay más. Hay que añadirle si la gente usa bien o no las mascarillas, el lavado de manos y las distancias y, además, ahora ha aparecido una nueva variable que no se puede analizar todavía y es si la nueva variante (Ómicron) lleva ya tiempo actuando y eso ha provocado este aumento de la incidencia. Pero para ver su efecto habrá que esperar un par de semanas a que se conozca mejor. Todo ello unido a que la vacuna no evita el contagio de los vacunados mientras haya circulación del virus como consecuencia de aquellos que no se han puesto la vacuna y con actúan como vehículos del mismo", explica.

En este punto, Martínez Olmos vaticina que la situación de aumento de positivos se pueda seguir descontrolando las próximas semanas por las festividades que hay por delante, por reuniones que se van a celebrar, las comidas y cenas de Navidad y, también las compras navideñas, por lo que es partidario de imponer algunas restricciones en aquellos territorios en los que las incidencias sean "medias y altas".

El resultado de esto es que ya hay cerca de 2.800 enfermos de Covid en la provincia. En concreto, ayer eran 2.784 los casos activos, después de una jornada con 167 positivos nuevos. El aumento de infecciones ha sido progresivo en las últimas dos semanas, como muestra la tabla que acompaña a esta información. En los hospitales ya hay 59 ingresados, entre ellos, 10 en la UCI.

Mientras, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está tratando de acelerar la administración de dosis de recuerdo de la vacuna. Para ello, desde esta semana están abiertas las agendas para la autocita para el tercer pinchazo de Pfizer o Moderna para las personas de 60 a 64 años, después de que el 22 de noviembre se abriera esta posibilidad para los de 65 a 69. Hasta ayer se contabilizaban más de 241.000 sevillanos con esta tercera fase de inmunización inoculada. En total, en la provincia se han administrado 3.264.057 vacunas, casi la mitad (1.593.843) han servido para completar la pauta de vacunación al 93,5% de los sevillanos en edad de vacunar.

Martínez Olmos considera muy importante reforzar la campaña de vacunación para tratar de captar a aquellas personas que aún no están vacunadas, así como seguir poniendo la tercera dosis a todas las personas que sea posible, una vez demostrada la pérdida de "parte de la inmunidad" en colectivos de mayores "por razones biológicas". "Pero no sólo depende de lo que hagan las autoridades, también está en nuestras manos evitar esto con mascarilla, lavado de manos, respetando las distancia de seguridad y evitando entrar en espacios sin ventilación. Si queremos nosotros mismos podemos evitar los contagios, depende de cada uno", insiste.