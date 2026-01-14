Comienza el adoquinado de la avenida de la Constitución, que estará listo antes de Semana Santa

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, inicia este miércoles 14 de enero las obras de mejora del pavimento de la Avenida de la Constitución. La primera fase de las obras se ciñe al tramo comprendido entre el Archivo de Indias y la Plaza Nueva, una actuación que permitirá sustituir las actuales losetas por adoquines, con el objetivo de unificar el pavimento, mejorar la estética de esta vía principal y garantizar la seguridad de peatones y usuarios.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de dos meses, por lo que estarán finalizados antes de la Semana Santa de este año, lo que permitirá el normal discurrir de las hermandades en una de las principales arterias del centro histórico.

Durante la ejecución de las obras, la parada del Metrocentro de Plaza Nueva permanecerá anulada, siendo la última parada operativa la del Archivo de Indias.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que “con esta intervención ponemos fin a un pavimento que presenta un notable deterioro, con hundimientos y fracturas en numerosos puntos, lo que suponía un riesgo para los peatones. Las losetas instaladas en su día no han tenido el resultado esperado y requerían una solución definitiva”.

Otra vista de los nuevos adoquines que tendrá la avenida principal del centro / Ayuntamiento de Sevilla

Detalles de la obra

De la Rosa ha explicado que el adoquín que se instalará en la Avenida de la Constitución “es un material más adecuado, de mayor calidad y durabilidad, cuya resistencia ya ha sido probada con anterioridad en este mismo entorno”. De hecho, el pasado mes de agosto, la Gerencia de Urbanismo ejecutó un primer tramo de adoquinado en el entorno del Sagrario de la Catedral, como experiencia previa para comprobar su comportamiento antes de acometer la actuación completa entre las vías del Metrocentro.

Esta primera intervención contempla la renovación del pavimento entrevías, en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y la Plaza Nueva, mediante la sustitución del actual pavimento de losas de granito por adoquines de granito gris enmarcados en grandes cuadros formalizados con doble encintado de granito rosa Monforte, respetando la estética del entorno monumental y de forma similar al entorno de la plaza Virgen de los Reyes donde se ha constatado el buen comportamiento y resistencia frente al paso de vehículos. Por otro lado, se mantendrá el pavimento existente adosado a las fachadas a modo de acerado, pavimentada con piezas de granito gris Quintana de gran formato y seguirá manteniendo, en uno de sus márgenes, la alineación de arbolado existente.

Cabe recordar que de cara a la pasada Semana Santa, el Ayuntamiento se vio obligado a realizar obras de emergencia para el arreglo provisional de numerosas losetas que se encontraban levantadas y en mal estado, mediante la aplicación de asfalto. “Aquella actuación era necesaria por seguridad, pero claramente provisional. Con esta obra damos una solución definitiva al pavimento de la Avenida de la Constitución”, ha subrayado el delegado de Urbanismo.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del gobierno municipal de José Luis Sanz para la transformación y mejora del eje central del centro histórico, tras las obras ya finalizadas en Zaragoza y Cuesta del Rosario, y las actualmente en ejecución en Méndez Núñez, todas ellas convertidas en plataforma única y con la recuperación del adoquín tradicional de Gerena, mejorando tanto la accesibilidad como la imagen urbana.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa desde finales de octubre con las obras de remodelación de la Plaza Nueva, una intervención que permitirá recuperar el espacio central como zona de encuentro y estancia, devolviéndole las dimensiones que tenía antes de las obras ejecutadas para la implantación del Metrocentro.