A Contramano desmiente al alcalde y afirma que las obras para la instalación de toldos en el puente de San Telmo sí contemplaban desvíos ciclistas

La asociación A Contramano ha vuelto a pronunciarse este miércoles sobre las obras que se están ejecutando en el Puente de San Telmo, en esta ocasión para responder directamente a las declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien aseguró recientemente que “por ahora no se han encontrado alternativas” al cierre del carril bici provocado por las obras de instalación de toldos en dicho punto.

El nuevo comunicado llega después de que la entidad denunciara, el pasado viernes 9 de enero, ante la Gerencia de Urbanismo, que las actuaciones para la instalación de toldos habían supuesto la supresión de una acera y del carril bici, con el agravante —según subrayaron entonces— de que se trata del único espacio reservado al tránsito ciclista en el puente. En aquel primer escrito, A Contramano reclamaba la habilitación de itinerarios ciclo-peatonales accesibles y debidamente señalizados durante el periodo de obras, proponiendo incluso la cesión temporal de uno de los carriles destinados al tráfico motorizado.

A Contramano: “La alternativa sí estaba prevista en el proyecto”

En su nuevo comunicado, titulado “Puntualizaciones a la eliminación del carril-bici del Pte. de San Telmo”, A Contramano asegura haber consultado el proyecto de la obra redactado por la Gerencia de Urbanismo y afirma que en él sí se contemplaban alternativas para el tránsito ciclista.

En concreto, la asociación cita el Anexo 9 (Servicios afectados) del Proyecto de instalación de elementos de sombra/protección climática en el Puente San Telmo, donde se indica textualmente que el tránsito ciclista se vería “interrumpido parcialmente”, pero que el faseado de las obras en dos etapas permite el tránsito ciclista en todo momento. Según el documento, durante la primera fase —con trabajos en la acera norte— el carril bici de la acera sur no se vería afectado, mientras que en la segunda fase el tráfico ciclista se desviaría a la acera norte, compartida con peatones.

A la luz de este contenido, A Contramano sostiene que “la afección al tráfico ciclista estaba considerada y solucionada en el propio proyecto del Ayuntamiento”, por lo que considera que el alcalde “falta a la verdad, conscientemente o por desconocimiento, al decir que no hay alternativas”.

Críticas a la solución prevista y defensa de reducir espacio al coche

No obstante, la asociación también cuestiona la alternativa recogida en el proyecto municipal, al considerar que no es adecuada concentrar todo el tránsito peatonal y ciclista en una sola acera. En este sentido, insiste en que la solución más idónea sería la dedicación provisional de uno de los tres carriles de circulación motorizada al tránsito ciclo-peatonal.

Para A Contramano, la negativa a adoptar esta medida responde a una resistencia estructural del Ayuntamiento a reducir espacio al automóvil privado, un enfoque que, a su juicio, ya se ha repetido en otros puntos de la ciudad, como en Luis de Morales, y que choca con los principios de una movilidad sostenible.

Mientras tanto, ciclistas y peatones continúan utilizando un entorno en obras, sin itinerarios alternativos claramente señalizados, a la espera de que el Consistorio aclare si aplicará alguna de las soluciones que, según la asociación, ya estaban previstas en sus propios documentos técnicos.