La Plata convoca una manifestación para este viernes por el total abandono del barrio
Denuncian una falta generalizada de servicios, seguridad e inversión pública, y exigen soluciones urgentes
Vecinos del Porvenir denuncian las montañas de basura que sufren por los bares de Valparaíso
Los vecinos de La Plata han convocado una manifestación para este viernes a las siete de la tarde que parte del bar La Guinda y llegará hasta la rotonda de La Plata en protesta por la cantidad de mejoras que el barrio lleva muchos años reclamando a las administraciones. Denuncian una falta generalizada de servicios, seguridad e inversión pública, y exigen soluciones urgentes.
"¿Alguien puede dudar de que tenemos motivos para exigir dignidad y respeto para nuestro barrio? La Plata no se rinde. ¡No te quejes, movilízate y ven con nosotros a decir BASTA YA!", reza el llamamiento a los vecinos.
Estas son las medidas que reclaman desde hace años.
1. Seguridad y convivencia
- Más presencia policial para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestras calles.
- La implantación de serenos de barrio, como en otras zonas de la ciudad, para reforzar la tranquilidad vecinal.
- Medidas efectivas para luchar contra los pisos narco y la venta de drogas.
- La presencia de educadores de calle que ayuden a los jóvenes a encontrar alternativas y salir de la marginalidad.
- Urge controlar la venta ambulante descontrolada, que está asfixiando al pequeño comercio del barrio.
2. Infraestructuras y urbanismo
- Arreglo de la calle Ingeniero La Cierva, pendiente desde hace años.
- Conexión viaria con la SE-30 desde la calle Rafael García Minguel.
- Instalación de pantallas acústicas en la SE-30 para reducir el ruido que afecta a nuestras viviendas.
- Adecuación de la parcela de la calle Algaba para darle un uso útil al vecindario.
- Conexión con la carretera A-8028 y mejora del transporte público, incluyendo una línea de autobús que una nuestros barrios con el hospital de referencia.
- Aparcamiento en la zona del metro (C/ Águila Perdicera, parada Cocheras) para facilitar la movilidad.
- Acceso directo al parque de Guadaíra, actualmente muy limitado.
- Desarrollo del área ARI-DC-07 en la calle Pruna, pendiente de ejecución.
3. Vivienda y servicios básicos
- Rehabilitación de viviendas, con ayudas municipales o autonómicas.
- Sustitución de todas las tuberías de fibrocemento, por motivos de salud pública.
- Solución a los continuos cortes de luz, que agravan la situación de las familias más vulnerables.
4. Educación, juventud y cultura
- Mejoras en los colegios del barrio: climatización, pintura, vallado, instalaciones eléctricas y mantenimiento general.
- Apertura completa (mañana y tarde) de la biblioteca del Centro Cívico Su Eminencia.
- Creación de una escuela de formación profesional para ofrecer oportunidades laborales a nuestros jóvenes.
- Implantación de carriles bici que conecten nuestras barriadas y fomenten una movilidad sostenible.
5. Sanidad y bienestar social
- Centro de salud con atención ágil y sin demoras excesivas (no tener que esperar 20 días para una cita).
- Programas de apoyo y seguimiento para nuestros mayores, que sufren especialmente las carencias del barrio.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido patrocinado