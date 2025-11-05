La Plata convoca una manifestación para este viernes por el total abandono del barrio

Cartel de la protesta convocada por la barriada La Plata el 7 de noviembre.

Los vecinos de La Plata han convocado una manifestación para este viernes a las siete de la tarde que parte del bar La Guinda y llegará hasta la rotonda de La Plata en protesta por la cantidad de mejoras que el barrio lleva muchos años reclamando a las administraciones. Denuncian una falta generalizada de servicios, seguridad e inversión pública, y exigen soluciones urgentes.

"¿Alguien puede dudar de que tenemos motivos para exigir dignidad y respeto para nuestro barrio? La Plata no se rinde. ¡No te quejes, movilízate y ven con nosotros a decir BASTA YA!", reza el llamamiento a los vecinos.

Estas son las medidas que reclaman desde hace años.

1. Seguridad y convivencia

Más presencia policial para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestras calles.

para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestras calles. La implantación de serenos de barrio , como en otras zonas de la ciudad, para reforzar la tranquilidad vecinal.

, como en otras zonas de la ciudad, para reforzar la tranquilidad vecinal. Medidas efectivas par a luchar contra los pisos narco y la venta de drogas .

. La presencia de educadores de calle que ayuden a los jóvenes a encontrar alternativas y salir de la marginalidad.

que ayuden a los jóvenes a encontrar alternativas y salir de la marginalidad. Urge controlar la venta ambulante descontrolada, que está asfixiando al pequeño comercio del barrio.

2. Infraestructuras y urbanismo

Arreglo de la calle Ingeniero La Cierva, pendiente desde hace años.

Conexión viaria con la SE-30 desde la calle Rafael García Minguel.

Instalación de pantallas acústicas en la SE-30 para reducir el ruido que afecta a nuestras viviendas.

Adecuación de la parcela de la calle Algaba para darle un uso útil al vecindario.

Conexión con la carretera A-8028 y mejora del transporte público, incluyendo una línea de autobús que una nuestros barrios con el hospital de referencia.

Aparcamiento en la zona del metro (C/ Águila Perdicera, parada Cocheras) para facilitar la movilidad.

Acceso directo al parque de Guadaíra, actualmente muy limitado.

Desarrollo del área ARI-DC-07 en la calle Pruna, pendiente de ejecución.

3. Vivienda y servicios básicos

Rehabilitación de viviendas, con ayudas municipales o autonómicas.

Sustitución de todas las tuberías de fibrocemento, por motivos de salud pública.

Solución a los continuos cortes de luz, que agravan la situación de las familias más vulnerables.

4. Educación, juventud y cultura

Mejoras en los colegios del barrio: climatización, pintura, vallado, instalaciones eléctricas y mantenimiento general.

Apertura completa (mañana y tarde) de la biblioteca del Centro Cívico Su Eminencia.

Creación de una escuela de formación profesional para ofrecer oportunidades laborales a nuestros jóvenes.

Implantación de carriles bici que conecten nuestras barriadas y fomenten una movilidad sostenible.

5. Sanidad y bienestar social