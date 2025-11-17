La nueva línea 60 de Tussam arranca en Sevilla Este con un estreno marcado por los cortes en la SE-20 y las fuertes lluvias

Sevilla ha estrenado este lunes la nueva línea 60 de Tussam, un servicio exprés que conecta Sevilla Este y Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena y que aspira a mejorar la comunicación entre el este y el norte de la capital. Su llegada se produce en un contexto complejo, marcado por los cortes en la SE-20, las fuertes lluvias y el debate aún abierto sobre el funcionamiento del Tranvibús (TB1).

La línea 60 cuenta con ocho vehículos, un recorrido de 27,6 kilómetros y 15 paradas por sentido, operando de 7:00 a 22:00 horas (de 9:00 a 22:00 los fines de semana), con frecuencias de 16 minutos por la mañana y 24 minutos por la tarde. La conexión directa con el Virgen Macarena era una demanda histórica de los residentes de Parque Alcosa y Torreblanca.

"Hoy no es el mejor día para valorar cómo funciona la línea 60"

Durante la presentación del servicio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, subrayó que la jornada no era la más adecuada para evaluar el funcionamiento de la nueva línea, ya que el tráfico de la ciudad estaba especialmente afectado. Según explicó, la combinación de las lluvias y los cortes en la SE-20 había desviado una gran cantidad de vehículos hacia Sevilla Este y Parque Alcosa, dificultando la movilidad en todo el distrito.

Aun así, Sanz defendió que la línea 60 ofrecerá un buen servicio y ayudará a resolver parte de los problemas de desplazamiento de los vecinos. Recordó que esta conexión directa con el Hospital Virgen Macarena era una demanda histórica de Parque Alcosa y Torreblanca y confió en que la línea "va a funcionar", aunque admitió que podría ser necesario ajustar paradas o tramos del recorrido. El alcalde también señaló que, por el momento, no existe una previsión cerrada de pasajeros, ya que es necesario observar la evolución de la demanda.

Primeras impresiones de los usuarios

Los primeros usuarios que han probado la línea destacan su comodidad y rapidez relativa frente a las alternativas anteriores. Algunos han señalado que hasta ahora utilizaban la combinación de las líneas 2 y 27 para llegar al hospital, lo que complicaba y alargaba el trayecto. En sus primeras experiencias con la línea 60, muchos consideran que la conexión directa es "muy útil" y que el recorrido "parece rápido", destacando también la ventaja de no tener que hacer transbordos.

Pocos pasajeros se han percatado del estreno de esta nueva línea de Tussam / Carolina Rojas

Isabel y Carolina, vecinas de Sevilla Este, explicaron que usarán la línea con frecuencia, ya que les facilita acudir al hospital y al mismo tiempo mejora la movilidad diaria: "Es divino, a mí me ha parecido estupendo, vamos. Bastante rápido y muy cómodo, porque lo coges en Sevilla Este y vienes directo", comentaron.

Sin embargo, no todos los usuarios han tenido la misma experiencia. Dos vecinas trasladaron al alcalde su malestar por la duración del trayecto durante la jornada inaugural. Ambas aseguraron que el viaje hasta el Hospital Virgen Macarena les llevó cerca de una hora y cuarenta minutos, un tiempo muy superior al previsto por Tussam, lo que les hizo perder su cita médica. Las usuarias reprocharon que, pese a tratarse de un servicio exprés, el recorrido resultó "excesivamente largo" en un día marcado por los cortes de la SE-20 y las fuertes lluvias.

La SE-20 seguirá cerrada: "Es imposible abrirla en estas condiciones"

Sobre la SE-20, Sanz advirtió que la vía permanecerá cerrada sin fecha de reapertura. Explicó que los socavones provocados por las últimas lluvias, sumados al inicio de las obras de reurbanización previstas esta semana, imposibilitan la vuelta a la normalidad a corto plazo.

El alcalde recordó que la SE-20 pasó a ser de titularidad municipal en 2022, y que desde entonces no había recibido más que "parches puntuales", pese a que el gobierno anterior tenía la obligación de comprobar su estado antes de asumirla.

De cara al partido de la selección española previsto para mañana en el estadio de La Cartuja, fue tajante: en las condiciones actuales, afirmó que "es imposible" reabrir la ronda, ni siquiera parcialmente, debido a la gravedad de los daños.

El Tranvibús crece en usuarios mientras se completa su prioridad semafórica

Por otro lado, el Tranvibús, que une Torreblanca y Sevilla Este con Nervión a través de una plataforma reservada, supera ya los 5.500 viajeros diarios, por encima de los registros de sus primeras semanas. Tussam afirma que antes de final de año estarán instalados los dos sistemas semafóricos que faltan para completar la prioridad de paso. La empresa descarta que otras líneas o taxis puedan utilizar el carril exclusivo por riesgo de desincronización del sistema GPS.

Un distrito en plena transformación a la espera del Metro

Con la línea 60 en funcionamiento y el Tranvibús consolidándose, la movilidad en Sevilla Este sigue siendo uno de los grandes retos urbanos de la ciudad. Las infraestructuras avanzan, pero el cierre de la SE-20 y la ausencia del Metro continúan condicionando el día a día de un distrito que supera los 150.000 habitantes.