La Unión Federal de Policía critica el reparto de medallas por la cumbre de la ONU en Sevilla

Patrulla con perros por el centro de Sevilla, los días de la cumbre de la ONU.

La Unión Federal de Policía (UFP) criticó ayer el reparto de condecoraciones por el dispositivo policial de la cumbre de la ONU, celebrada el pasado verano en Sevilla. El secretario provincial de la UFP en la capital andaluza, Víctor Sepúlveda, indicó que las condecoraciones policiales deberían ser “el reflejo más nítido del mérito, el esfuerzo y la entrega profesional”.

“Su sentido último no es otro que reconocer, con justicia y equidad, a quienes contribuyen de manera decisiva a la seguridad pública. Sin embargo, cuando estos reconocimientos se conceden sin criterios claros, con escasa transparencia y con una evidente inclinación jerárquica, se corre el riesgo de vaciar de contenido aquello que se pretende ensalzar”, lamentó el representante sindical.

Según Sepúlveda, en las últimas semanas ha trascendido a la opinión pública un profundo malestar sindical por la forma en que se han concedido “determinadas condecoraciones extraordinarias relacionadas con un gran evento internacional celebrado en Sevilla, la cumbre de la ONU”. La polémica no surge por el reconocimiento en sí, sino por la percepción "ampliamente compartida de que el reparto no ha respondido de manera equilibrada al trabajo real desempeñado sobre el terreno, incorporando a determinados mandos cuya implicación directa en la planificación y ejecución del dispositivo resulta, cuando menos, discutida".

Desde el Comité Provincial de Sevilla de la UFP entienden que "este debate no puede despacharse como una mera discrepancia interna". "Nos encontramos ante una cuestión que afecta a la credibilidad del sistema de reconocimientos, al respeto debido a las plantillas y al propio concepto de mérito profesional dentro de la Policía Nacional", añade el sindicato.

"Resulta especialmente preocupante que, en el marco de reuniones convocadas para informar a las organizaciones sindicales sobre las propuestas de condecoración, no se facilitara información completa y veraz, apareciendo posteriormente nuevos reconocimientos que no fueron comunicados ni sometidos a contraste. Este modo de proceder no solo genera desconfianza, sino que limita de facto la función sindical, impidiendo cualquier valoración o alegación en tiempo y forma", señala Sepúlveda.

Para la UFP, la realidad operativa de la Policía Nacional es incuestionable: "los grandes dispositivos no se sostienen desde estructuras jerárquicas aisladas, sino gracias al trabajo coordinado de unidades completas y especializadas". Brigada de Seguridad Ciudadana, de Información, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Policía Científica y múltiples servicios de apoyo asumieron durante aquellos días jornadas prolongadas, presión operativa extrema y condiciones climáticas adversas, garantizando que el evento se desarrollara con normalidad y seguridad.

"Ignorar o minimizar ese esfuerzo colectivo, mientras se concentra el reconocimiento en determinados niveles de mando, envía un mensaje profundamente desalentador a la plantilla. Más aún cuando existen indicios de que algunos reconocimientos se han concedido a personas cuya participación efectiva en el dispositivo no fue determinante ni visible sobre el terreno", continúa el comunicado del sindicato.

"Las medallas no son un elemento decorativo. Tienen consecuencias profesionales, económicas y simbólicas. Representan el relato institucional de quién merece ser reconocido. Por eso, cuando el criterio parece responder más al rango que al sacrificio, el sistema se resiente y la motivación se erosiona". La UFP sostiene que no reclama "enfrentamientos ni privilegios, sino algo mucho más básico y legítimo: transparencia, objetividad y respeto al trabajo real".