La asociación Legado Expo escenificó este sábado el funeral del canal, en una marcha de protesta que transcurrió por las calles del centro de Sevilla y acabó en la Plaza Nueva con la lectura de un manifiesto. Con este acto simbólico, esta entidad denunció la situación actual del canal y reclamó "soluciones reales que devuelvan la vida y dignidad a este espacio, desde la participación ciudadana, contra la especulación y la venta del patrimonio de todos".

"La isla de la Cartuja se enfrenta hoy a una nueva encrucijada que amenaza con eliminar uno de sus símbolos más emblemáticos, el Canal de los Descubrimientos. Lo que durante la Expo 92 fue la columna vertebral del recinto, un elemento fundamental de agua y sombra, se encuentra ahora en el centro de una operación urbanística que prioriza el ladrillo sobre el patrimonio", dice el manifiesto de Legado Expo.

La asociación critica la reciente decisión municipal de recalificar el suelo del canal, que supone su desaparición. "Al cambiar su uso de actividades productivas y servicios avanzados a servicios terciarios, se abre la puerta a la construcción de hoteles y aparcamientos subterráneos. Esta maniobra desvirtúa el espíritu de innovación que debería definir al parque tecnológico e ignora la realidad, la Cartuja está llena de cicatrices en forma de pabellones vacíos y solares desiertos. No hace falta inventar nada nuevo, hace falta gestionar lo que ya existe".

Para la entidad, "este abandono es el síntoma de una administración que parece dar la espalda a su historia. Ya ocurrió con el Pabellón de la ONU, demolido para levantar una residencia, o con el icónico Palenque, cuya estructura fue desmantelada para dar paso a un vacío especulativo. Hoy, el Canal de los Descubrimientos sigue ese mismo camino de abandono, presentando una imagen más propia de un escenario postapocalíptico que de un centro de excelencia".

Más allá del valor histórico, insiste la asociación, "la eliminación del canal es un atentado contra la habitabilidad de Sevilla. En una capital con temperaturas estivales extremas, renunciar a un sistema que combina agua y vegetación es un grave error. Esta degradación se extiende a los Jardines del Guadalquivir y al Jardín Americano, espacios que deberían ser referentes botánicos y que, sin embargo, languidecen entre la oscuridad, el vandalismo y el olvido administrativo, junto a otros espacios de la ciudad como el Pulmón Verde de la calle Arrayán y el deterioro de espacios verdes como el Parque del Guadaira, entre muchos otros".

La asociación denuncia que "mientras elementos históricos como la maqueta del cohete Ariane 4 o el satélite Hispasat permanecen huérfanos y sin mantenimiento, el espacio público se privatiza o se convierte en un aparcamiento descontrolado". Mención aparte merece el auditorio Rocio Jurado, "otro gigante olvidado y foco de la vandalización, y que bien podría albergar eventos que actualmente afectan negativamente al patrimonio de la ciudad y a parques y jardines, como distintos festivales que se desarrollan en entornos patrimoniales de gran fragilidad".

"Sevilla no puede permitirse seguir vendiendo su herencia al mejor postor. El patrimonio de 1992 no es solo un recuerdo de éxito pasado, por lo que, proteger el Canal de los Descubrimientos es defender una idea de ciudad que no se rinde a la especulación y que entiende que los espacios verdes y la cultura son bienes no negociables. La Cartuja no necesita más especulación sobre sus terrenos; necesita dignidad y una visión de futuro que honre su pasado", concluye el manifiesto.