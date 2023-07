La operación salida del Sevilla y la primera criba de Mendilibar

El primer once del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el Trofeo Antonio Puerta distó aún mucho del primer once que dispondrá José Luis Mendilibar el 11 de agosto en el mismo escenario ante el Valencia. La apertura de la Liga llegará cinco días antes de la Supercopa de Europa. Y en Nervión queda todavía muchísima tarea. Este jueves se alivió mínimamente la situación de futbolistas en nómina con la cesión de José Ángel al Getafe. Pero las salidas siguen muy paradas y ni la de Rekik parece ahora tan clara como días atrás por desavenencias económicas. El vizcaíno es consciente de todo esto, pero no levanta la voz por ahora.

La primera convocatoria más o menos seria de la pretemporada del Sevilla la ofreció Mendilibar para el viaje a Alemania, donde jugará el sábado y el domingo repartiendo minutos entre 26 futbolistas elegidos. Seis son canteranos y 20 forman parte de la nómina de 29 profesionales del primer equipo. Entre éstos hubo ausencias llamativas, sobre todo las de Bono y En-Nesyri, únicos internacionales que se quedan en Sevilla para ponerse a punto. Y otras ausencias son ya más que llamativas, ilustrativas. Januzaj tiene molestias, según avanzó el propio Mendilibar, pero no se puede decir lo mismo de otros como Rekik.

Rony Lopes no viajó sin tener nada importante; la salida de Rekik a Arabia se estanca

Tampoco de Rony Lopes o Augustinsson. El primero no convence y además en su puesto de extremo es donde más gente tiene el técnico. El segundo tiene claramente por delante a Acuña y Pedrosa y en la elección también influye el reparto de roles para los dos partidos. Todo influye: los estados físicos, la cantidad de jugadores por puestos, la situación en la plantilla y el mercado...

Mendilibar dio alguna pista, sin señalar a ningún futbolista, tras el Trofeo Puerta. "Algunos saben que están en rampa de salida, pero como tampoco hay mucho movimiento y está parado el mercado, no vamos a dar nombres... Hay que seguir currando para cumplimentar la plantilla lo antes posible". El de Zaldívar sigue a lo suyo, mientras el mercado marca sus ralentizadas pautas. Por ejemplo, con los dos futbolistas más cotizados del plantel, por los que por ahora no hay ofertas firmes pese a que el club está necesitado de alguna gran venta para poder ir con holgura al mercado a reforzar el equipo.

Bono y En-Nesyri, quizá los dos más cotizados, se quedan en Sevilla con un plan físico especial

"Bono y En-Nesyri son nuestros y punto", dijo Mendilibar antes de dejarlos en Sevilla el jueves. "No sé si vendrá alguien poniendo el dinero en la mesa y se van a ir o no. Sabemos que tenemos que vender y eso está claro. Parece que ellos son por los que más dinero se puede sacar", reconoció. "Bastante tengo con lo deportivo para meterme en lo económico", añadió.

Lo que tiene claro también Mendilibar es que por ahora es imposible, literalmente, hablar de necesidades de fichajes. Por necesitar, ahora mismo está en precario la zaga. "Sólo hemos tenido dos centrales disponibles del primer equipo", dijo, en referencia a Nianzou y Gattoni. "¿Qué es lo que he pedido? Primero tenemos que sacar a gente, si no es imposible", dijo taxativo. En Alemania ya estará Gudelj, uno de los cinco internacionales que viajaron.

Suso, con alguna demasiado exótica, y Óliver Torres se cayeron de la lista por molestias físicas

La lista definitiva de 26, tras las bajas de última hora de Suso y Óliver Torres, la forman Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Juanlu, Nianzou, Gattoni, Kike Salas, Gudelj, Acuña, Pedrosa; Fernando, Joan Jordán, Rakitic, Delaney, Manu Bueno, Pedro Ortiz; Ocampos, Lamela, Papu, Óscar Rodríguez, Tecatito, Idrissi; Rafa Mir, Iván Romero e Isaac.

De ella se cayeron Suso y Óliver Torres por molestias y fueron incluidos seis canteranos. "Espero que alguno se pueda quedar para completar una buena plantilla". El puzle aún es muy embrionario. Pero ya hay una primera criba.