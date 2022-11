Sampaoli, los argentinos, el Mundial y la mujer del César

Thornton Wilder ilustró muy bien en su laberíntico y fascinante relato epistolar Los idus de marzo cómo influyó lo moral en la deriva de los acontecimientos que dieron con el asesinato de Julio César en el sacrosanto Senado romano. Como sumo pontífice, el dictador intentó cambiar algunas costumbres (mos, moris) para ahorrar dispendios a las arcas de la República y distracciones inútiles entre su decadente clase aristocrática. Pero la raigambre de la tradición tenía mucho peso, porque también sustentaba una serie de privilegios... Tanto peso que hubo de divorciarse de Pompeya por un asunto de la mos, moris, por cuidar las apariencias. De ahí vino lo de la mujer del César no sólo debe serlo, sino también parecerlo. En el Sevilla se podría hacer un paralelismo con el Mundial, Jorge Sampaoli y los argentinos.

El técnico santafesino ya demostró en la víspera ante la Real Sociedad que no está muy contento con el Mundial en otoño y menos si su única justificación es la plata. Pero también demostró en su primera aventura en el Sevilla que la llamada (el llamado, en el léxico argentino) de la albiceleste tiene una fuerza telúrica. Y es esa fuerza la que ahora puede estar desviando la atención más de lo debido de tres de sus futbolistas. Tampoco ayudó a esto que Papu, que se fue del estadio antes de la finalización del Sevilla-Real Sociedad traicionando un código interno no explícito, dijera que es imposible no pensar en el Mundial.

Montiel, Acuña y el Papu Gómez están en el punto de mira de un sevillismo que se frota los ojos ante lo que está viendo en este aciago curso 2022-23. Y no sólo por el claro paso atrás que ha dado Monchi en una planificación fallida, tan alejada de aquella revolución que hizo en 2019 y en la que tuvo muchísimo peso la necesidad de dotar de equilibrio físico a un colectivo depauperado en ese aspecto fundamental del fútbol moderno.

Los tres están llamados a ingresar la lista definitiva de Lionel Scaloni para un Mundial al que acude Argentina con el papel habitual de favorita reforzado. Y la ausencia de los tres ante la Real Sociedad levantó más suspicacias de las lógicas, que hubo quien ignoró que el lateral derecho debía cumplir el primero de los tres partidos de sanción que le han caído tras su roja en el derbi, una por su patada desmedida a Álex Moreno y dos por su desconsideración a los árbitros: se echó el dedo a la sien indicando el gesto de locura. En la Copa sí puede jugar Montiel.

Se junta esto con las molestias de Acuña y el Papu para el que presumiblemente iba a ser su último partido antes de la cita mundialista, la de la Real Sociedad. Sampaoli fue preguntado por su ausencia tras la derrota ante el equipo de Imanol. "Estaban con molestias y Montiel suspendido. El parte médico me dijo que los jugadores no estaban en condiciones. El equipo no está en situación de darle concesiones a nadie, es una situación complicada", zanjó.

Sampaoli no sabía el martes si podría contar con sus mundialistas para el partido de Copa del Rey ante el Velarde, de Regional Preferente de este domingo, pero que quería contar con los mejores incluidos los internacionales. Entre ese día y el miércoles por la mañana la dirección deportiva decidió que, ante el cariz de los acontecimientos, con noticias que llegaban desde Argentina asegurando que Sampaoli había "liberado" a sus tres mundialistas desde el derbi, no era apropiado hacer ninguna concesión. Entre otras cosas porque entre las bajas y los internacionales apenas le quedarían efectivos al Sevilla para una primera ronda copera en la que las desiguales condiciones de las plantillas se compensan con el límite de canteranos a usar, y Sampaoli podría tener problemas para rellenar una convocatoria.

De los 24 profesionales del primer equipo, dos están lesionados, Tecatito y Marcao; otros dos acaban de salir de lesión, Nianzou y Fernando; y sin los diez mundialistas (los tres argentinos, Alex Telles, Bono, En-Nesyry, Delaney, Dolberg, Dmitrovic y Gudelj) se quedaría el Sevilla con 12 profesionales, para una convocatoria máxima de 22 jugadores (no 23) y con la cortapisa de que en todo momento deben estar en el campo siete futbolistas pertenecientes a la primera plantilla, siendo el máximo de canteranos al mismo tiempo en el césped de cuatro.

Esto ha impelido al club a que permanezcan en Sevilla los 10 mundialistas hasta el lunes 14, fecha prescrita por la FIFA para liberar a los jugadores. Habrá que ver cómo gestiona Sampaoli el asunto, porque la situación, como él dijo, es delicada y no está para "hacer concesiones". Todos los mundialistas se quedarán aquí hasta que dé la lista, que será la lupa con la que mirar a la mujer del César...