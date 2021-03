Al 100 llegan los dos en zona noble

Derbi con número redondo y los dos contendientes llegan metidos en los puestos para los que fueron pergeñados sus proyectos allá por el verano. Se disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán el partido número 100 en la Primera División entre los dos máximos rivales radicados en esta bendita ciudad llamada Sevilla y los sevillistas arriban en la cuarta posición de la tabla clasificatoria mientras los verdiblancos han escalado hasta la sexta plaza gracias a sus cuatro triunfos consecutivos. Sólo está por medio la Real Sociedad y la distancia entrambos se sitúa en seis puntos reales con un partido menos para los anfitriones.

Ésos son los datos objetivos que ilustran perfectamente que se trata de un enfrentamiento con ambas escuadras cargadas de argumentos futbolísticos para que se pueda ver un gran espectáculo sobre el césped del estadio nervionense. La diferencia, sin embargo, están en los precedentes más cercanos al choque, pues la trayectoria de los verdiblancos ha sido infinitamente mejor en el presente mes de marzo.

Así lo establecen los datos objetivos de los números. Mientras el equipo de Manuel Pellegrini arrancará este encuentro después de cuatro triunfos consecutivos en el campeonato liguero contra Villarreal, Getafe, Cádiz y Alavés, los hombres que adiestra Julen Lopetegui rompieron con su empate en Dortmund, que conllevaba la eliminación en la Liga de Campeones, una racha de tres derrotas consecutivas, dos contra el Barcelona, en Liga y Copa, y otra frente al Elche.

¿Quiere decir esto algo? Sí y no, como siempre en el fútbol y dependerá del color con el que se quieran analizar todas las circunstancias. Los béticos están muy convencidos de la capacidad de los suyos para dar la campanada en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, de paso, poder aspirar incluso a pelear por la Liga de Campeones en la presente campaña. Lógicamente, su trayectoria actual los avala, pues han sido capaces de reponerse a la derrota contra el Barcelona con un amplio catálogo de formas para llegar hasta los triunfos. Pellegrini les ha inyectado un espíritu ganador a los suyos y, salvo el de Villarreal, todos los triunfos llegaron en los estertores de los partidos para corroborar la tremenda confianza que tiene en estos momentos el equipo en su estilo de fútbol y en el camino elegido para llegar hasta los éxitos.

De estar disponible Ocampos, sólo una duda ofrece el once sevillista y Papu, Rakitic y Óliver optan al puesto

En las filas del anfitrión, con una plantilla construida para pelear por cotas mayores, hasta el punto de que hace apenas dos semanas se le incluía como un posible candidato a discutirle el título a ese Atlético de Madrid que ahora tiene algo más cerca al Barcelona, se les resta importancia a estos últimos tropiezos y se sigue considerando que la senda es la buena. Lopetegui no para de repetir que sólo sobró el gol de Piqué en el tiempo de prolongación en el Camp Nou, aunque tanto el técnico como quienes se apunta a esa teoría obvian que también hubo un partido en Elche hace sólo ocho días en los que los blancos estuvieron muy lejos de dar una imagen medianamente digna y que tampoco el rendimiento contra los azulgranas en la Liga fue el que se esperaba de un Sevilla con el potencial que ha demostrado.

Pero bueno tanto por una parte como por la otra son los números con los que ambos llegan al encuentro y que después ya se verá si tienen algo que ver con lo que se desarrolla sobre el césped del recinto nervionense. Lógicamente, como en los dos derbis anteriores la soledad de las gradas será uno de los aspectos a tener en cuenta, pues nadie habrá allí apoyando más allá de todo lo que sea virtual y lo que pueda emanar desde la megafonía.

Pellegrini tiene muy claras sus bazas, aunque las baraja con la idea de que los suplentes tengan trascendencia

Todos saben que tendrán el apoyo de miles de sevillistas y de béticos desde sus domicilios, ambos entrenadores lo habrán utilizado en sus charlas previas para inyectarle un poco más de veneno si cabe a la motivación de sus futbolistas, pero a la hora de la verdad ese silencio servirá para que el factor campo se atenúe. Aunque también se puede recordar que en los dos anteriores derbis disputados bajo semejantes circunstancias el dominio del juego correspondiera con claridad al anfitrión pese a no disponer de ese apoyo extra.

Otro factor de análisis, los elementos de los que dispondrán los dos entrenadores. En el caso del Betis, después de sufrir una plaga de ausencias en el duelo del pasado 2 de enero por culpa de la Covid, que le sirvió, además, para cambiar el estilo de fútbol a mejor, parece que Pellegrini podrá disponer de todos sus hombres con la excepción de Camarasa, lesionado de largo alcance, y de Bartra, que ya ha comenzado a entrenar pero que está aún lejos de su mejor forma física. Sí se ha recuperado Víctor Ruiz y tanto Borja Iglesias como Fekir ya demostraron contra el Alavés que están en plenitud física después de sus lesiones musculares.

El chileno, por tanto, podrá elegir a las piezas que él considere más válidas para este envite y lo normal es que huya de los experimentos para apostar por los hombres que mejores dividendos le están reportando en las últimas fechas.

20 derbis Jesús Navas y Joaquín pueden igualar a Diego como los que más jugaron estos partidos

Lopetegui, en cambio, deberá medir el riesgo del físico de sus futbolistas después de la sucesión de esfuerzos continuados que han tenido que realizar, con el durísimo partido en Dortmund para coronarlos. Al parecer, en el entrenamiento del sábado no estuvo Lucas Ocampos, aunque, con el secretismo que existe en el fútbol actual cualquiera sabe la razón para que no se ejercitase. Sí volvió con sus compañeros Diego Carlos y de no haber alguna razón de peso para la ausencia del extremo argentino, diez futbolistas parecen fijos en la alineación inicial y habrá una plaza que se disputarán Papu Gómez, Rakitic y Óliver Torres.

Sea como sea cuando el partido que cierra la jornada arranque a las nueve de la noche en punto, con los termómetros algo más bajos ya después de un día prácticamente primaveral, con una máxima de 22 grados según las previsiones, lo único cierto es que habrá diez futbolistas vestidos de blanco y diez con una camiseta verdiblanca, además de los dos guardametas.

Mateu Lahoz no deja indiferente a nadie y deberá impartir la justicia con la ayuda de Martínez Munuera

El encargado de que todo se desarrolle según lo dictaminan los reglamentos futbolísticos será Antonio Mateu Lahoz, un árbitro con suficiente experiencia y que dependerá de que siga el libreto que desarrolla en la Liga española en la que normalmente quiere ser protagonista o, por el contrario, opte por su faz europea, donde suele tener grandes actuaciones casi siempre. No es un juez nuevo en este tipo de partidos, pues será la tercera vez que los conduzca. Lo hizo en el que sirvió para que el fútbol volviera después del confinamiento y también en otro de Copa del Rey, ambos con triunfos de los sevillistas. Su ayudante en el VAR será su paisano, al menos de colegio arbitral, Martínez Munuera.

Como dictamina la frase hecha en el fútbol, ojalá que no ayuden ni a unos ni a otros y acierten siempre los dos. El derbi número 134 de los oficiales, el del centenario en la Primera División, ya está presentado, ahora serán los protagonistas, los encargados de patear el balón, quienes decidan qué parte de Sevilla sonríe más que la otra.