Almería-Sevilla: El comienzo de una nueva era

Estamos ante una nueva era. Coincidiendo con el adelantamiento de la Cabalgata de los Reyes Magos, síntoma de que el continuo aggiornamento se ha impuesto como nuevo modus vivendi en una sociedad que huye cada vez más de los sacrificios, el Sevilla comienza la vida sin el patronazgo de Jesús Navas, su mayor leyenda. El club inicia un nuevo capítulo de incertidumbre creciente y la prueba más inmediata es que el armisticio por el homenaje al mito palaciego se rompió al día siguiente de la fastuosa despedida en Nervión.

José María del Nido anunció por fin que ya le había llegado la sanción de 20 partidos sin poder acceder al Ramón Sánchez-Pizjuán, apenas diez días antes de que la guerra institucional retome su curso con la próxima Junta de Accionistas. Y en lo deportivo, el equipo de García Pimienta afronta un primer examen de altura.

Visita el Sevilla al actual líder de Segunda División. Rubi, sin fortuna a su paso por la otra ribera futbolística de la ciudad, tiene al Almería con 39 puntos en 21 partidos. La llegada al extremo oriental de Andalucía del Sevilla es una piedra de toque para confirmar sus aspiraciones de ascenso. Al equipo de García Pimienta lo espera el ambiente siempre cainita del otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos, ahora llamado U.D. Almería Stadium. Allí fue donde el gol acrobático de Rodri clasificó al Sevilla cuarto y con derecho a jugar el play off de Champions en 2010. Y allí fue donde también con mucho sufrimiento aunque sin público por el Covid logró vencer con un solitario gol de Ocampos en la prórroga ante un Almería que entonces también era de Segunda.

Onces probables. / Infografía / E. F.

Aquel Sevilla de Lopetegui se las tuvo tiesas para pasar la eliminatoria y eso que no había calor ambiental. Hoy lo habrá y muy caldeado por la lógica ilusión de la parroquia almeriense. La magnífica racha de nueve victorias albirrojas en la última docena de partidos, con dos empates y dos victorias más en Copa del Rey –eliminó al San Sebastián de los Reyes y a la Cultural Leonesa a domicilio y por 1-2–, ha enardecido a un equipo que, como recordó García Pimienta, tiene futbolistas con nivel de Primera División, categoría a la que aspira volver el Almería.

En el Almería hay dudas sobre el concurso del meta Fernando Martínez, el delantero Leo Baptistao, el centrocampista Robertone y el extremo Lázaro Vinicius, que regresa tras su cesión al Palmeiras. Y en el Sevilla el técnico barcelonés pidió que sus jugadores se desempeñen al máximo nivel para igualar el entusiasmo de un rival que calificó de “auténtico equipazo”. Con una semana limpia por medio antes de recibir al Valencia en Nervión por el último partido de la primera vuelta, es más que seguro que saque un once titularísimo. La pujanza y el enardecimiento del rival invitan a ello para evitar la eliminación.

La principal duda en el Sevilla es Gudelj. El nuevo primer capitán sevillista no pudo ejercitarse ayer al pasar una mala noche debido a un proceso febril motivado por una gastroenteritis. Aun así, el polivalente futbolista serbio viajó y es esperable que juegue para tomar el estandarte del nuevo Sevilla si se lo permite mínimamente su estado físico.

El mercado también condiciona de alguna manera la convocatoria, no tanto el once inicial. Montiel también viajó pese a que su salida al River Plate ya es una posibilidad cierta. No lo hizo en cambio Valentín Barco, que está tramitando su salida para regresar al Brighton y ser cedido de nuevo, al Oporto en este caso. E Iheanacho está a la espera de que lo convenza una oferta que brinde una solución al entuerto de su fallido fichaje. No viajó tampoco, pero por unas molestias. Se trata de circunstancias menores. El Sevilla, el nuevo Sevilla de 2025 ya sin Jesús Navas, reinicia el camino con un duro test. Comienza una nueva era de muy incierto horizonte.