EL TIEMPO
La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Sevilla para el domingo de derbi
Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, posa con José María del Nido Carrasco y Ángel Haro.
/
José Ángel García
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
Más de 13.000 aficionados arropan al Sevilla en el entrenamiento a puertas abiertas
Unas 10.000 almas dan el penúltimo aliento al Betis antes del derbi
1/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
2/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
3/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
4/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
5/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
6/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
7/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
8/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
9/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
10/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
11/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
12/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
13/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
14/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
15/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
16/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
17/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
18/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
19/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
20/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
21/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
22/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
23/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
24/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
25/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
26/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
27/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
28/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
29/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
30/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
31/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
32/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
33/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
34/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
35/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
36/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
37/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
38/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
39/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Ángel García
40/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
Manu Colchón
41/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
Manu Colchón
42/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
Manu Colchón
43/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
Manu Colchón
44/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
Manu Colchón
45/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
46/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
47/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
48/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
49/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
50/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
51/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
52/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
53/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
54/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
55/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
56/56
Las fotos de la previa del derbi Sevilla-Betis
/
José Manuel Vidal | Efe
Lo último
Muere el actor Tony Germano al caer desde el tejado en obras de su domicilio
"Si tienes antecedentes familiares de infarto precoz o muerte súbita por debajo de los 55 años la probabilidad de tener la lipoproteína alta es mayor", según este cardiólogo
Disfruta del encanto de la Navidad en un palacio del siglo XVIII en Málaga
Entrenamiento del Sevilla FC previo al derbi