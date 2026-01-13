Del paradón de Vlachodimos a la ingenuidad de Oso en el penalti

Vlachodimos evita el gol a bocajarro de Moriba en el minuto 80.

Nueva decepción para todos los sevillistas para concluir el equipo de Matías Almeyda la primera vuelta con sólo 20 puntos y muy cerca de los puestos que conducen al descenso de categoría.

Vlachodimos | Un paradón increíble retrasó la derrota

Vlachodimos gatea con rapidez para impedir el gol fácil de Moriba. / Antonio Pizarro

El alemán que defiende la portería de la selección griega realizó un paradón increíble en el minuto 80 que retrasó la derrota de los blancos hasta el penalti cometido por Oso. Le tapó el disparo a Swedberg con la mano dura, como ya hizo en la primera mitad, pero fue asombrosa la mano que le saca a Moriba después.

Mendy | Sin ser la reencarnación de Poulsen, ni mucho menos, es el único con un nivel real

Mendy salta con poderío por encima de Moriba. / Antonio Pizarro

El centrocampista francés fue, junto a Kike Salas, Vlachodimos y un poco Juanlu, el único que jugó con cierto nivel en las filas sevillistas. Robó balones gracias a que fue de verdad a ganar los duelos y encima se vio obligado a unos esfuerzos tremendos al ir a tapar al central Starfelt con carreras larguísimas. Él sí tiene nivel.

Kike Salas | Fue a por Iago Aspas a zonas lejísimas, pero ahí rinde más que los de arriba

Kike Salas le gana un duelo aéreo a Iago Aspas. / Antonio Pizarro

Es el único con capacidad para intentar, al menos, los remates, pero, salvo en las jugadas a balón parado, tampoco puede estar en la zona de remate cuando atacan los blancos. Sí estuvo a punto de hacerlo alguna vez, pues en su emparejamiento individual con Iago Aspas cuando éste se iba a recibir muy atrás el central lo seguía hasta ahí.

Oso | Centró infinidad de veces sin hallar a nadie y ese penalti tan inocente...

Oso se inquieta tras la lesión de Rubén Vargas, que lamenta su nueva incidencia. / Antonio Pizarro

No tuvo buena suerte en esta ocasión el carrilero izquierdo sevillista tanto en la producción ofensiva como al final en la defensiva. Llegó en infinidad de ocasiones en la primera mitad, pero Isaac no sabía interpretar sus centros, tampoco a balón parado, aunque ahí la ponía muy baja. Y encima ese penalti tan ingenuo...