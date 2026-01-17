La Fundación Caja Rural recibe un capote pintado por Fernando Botero

La Fundación Caja Rural del Sur ha recibido un capote de torero pintado y dedicado por Fernando Botero en el año 2001. Se trata de una pieza, desconocida hasta ahora, que ha sido entregada a la entidad por José Manuel Cárdenas destinatario de la dedicatoria original del artista, en la que puede leerse: "A Mame. Botero 2001”. Esta inscripción, junto con la singularidad del soporte y la autoría, vincula la obra de manera directa con la biografía personal y artística de Botero.

"La pieza destaca por la confluencia de tres elementos de especial relevancia: la firma de uno de los grandes nombres del arte contemporáneo, su carácter absolutamente inédito y el prolongado silencio que ha rodeado su existencia desde su creación. A ello se suma un contexto institucional y geográfico que refuerza su interés, al quedar depositada en Sevilla, ciudad estrechamente ligada a la tradición taurina" han destacado los donantes en una nota de prensa.

Desde el punto de vista artístico, el capote de brega -confeccionado por la sastrería de Pedro Algaba- se transforma en un auténtico lienzo bajo la mirada de Botero. Sobre el fondo amarillo característico, el artista ha dibujado un toro monumental, de proporciones exageradas y contornos suavemente redondeados fiel a la estética del prestigioso y recordado creador colombiano que pintó el cartel de la temporada taurina en la plaza de la Maestranza en 1999.

La obra se encuentra en perfecto estado de conservación. Está firmada y fechada en 2001, dedicada a su propietario y protegida mediante un enmarcado de madera con cristal, lo que ha garantizado su preservación a lo largo del tiempo.

El origen de este capote pintado se sitúa en una estrecha relación personal. José Manuel Cárdenas, conocido como Mame, mantiene una larga amistad con Lina Botero, hija del artista, derivada de su matrimonio con el español Rodrigo Sánchez Arjona, amigo de infancia del propietario de la obra. En ese contexto de cercanía, Lina Botero trasladó el capote a París, ciudad donde Fernando Botero residía desde 1992, para que el maestro lo pintara y se lo dedicara expresamente a su amigo .

Desde su creación en 2001, la obra ha permanecido siempre en manos de su propietario, custodiada en su domicilio particular, hasta su reciente entrega a la Fundación Social y Cultural Caja Rural del Sur.

"La aparición pública de este capote supone no solo el descubrimiento de una pieza desconocida de Fernando Botero, sino también un punto de encuentro entre arte y tauromaquia, dos universos que el artista supo interpretar con una mirada única y reconocible. Su presentación abre una nueva ventana al legado del creador colombiano y aporta un valioso testimonio a su relación con España y su cultura", concluye la nota.