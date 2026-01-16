Domi Vélez sortea nada más y nada menos que 50 domicaos 2.0: Así es como puedes participar

Domi Vélez, el reconocido maestro panadero natural de Lebrija, compartía ayer en sus redes sociales un nuevo sorteo con el que se pueden ganar nada más y nada menos que 50 domicaos 2.0, uno de sus dulces estrella que recuerda al tradicional Bollycao que los niños de los 90 disfrutaban en sus meriendas.

Cómo participar en el sorteo

Para participar en este sorteo que se publicó el jueves, 15 de enero, pero que solo estará activo hasta el viernes, día 16,a las 14:00 horas será necesario seguir los siguientes pasos:

Seguir a Domi Vélez en Instagram

Dejar un comentario en la publicación de su sorteo. Cuantos más comentarios se añadan, más posibilidades habrá de hacerse con este súper lote de domicaos.

De manera opcional, quienes quieran podrán compartir la publicación en sus historias de Instagram para aumentar las posibilidades de ganar.

Los domicaos de Domi Vélez son unos pasteles de bollería artesanal, muy populares, que combinan una masa tipo brioche y masa madre con un relleno cremoso de chocolate (o turrón en versiones navideñas), destacando por su textura esponjosa y el sabor nostálgico de los tradicionales Bollycaos.

Domi Vélez es un reconocido maestro panadero artesano de Lebrija (Sevilla), nombrado Mejor Panadero del Mundo en 2021 por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería y conocido por fusionar la tradición familiar con la innovación, utilizando ingredientes locales y promoviendo la investigación en panificación saludable, con su negocio Domi Vélez Bakery y proyectos en colaboración con instituciones científicas.