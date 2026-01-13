¿Qué plantas desvelan el cambio climático en Sevilla? La visita de la Casa de la Ciencia que responde a esta pregunta

La Casa de la Ciencia de Sevilla, en su compromiso con la divulgación científica para toda la ciudadanía, haciéndola accesible y atractiva mediante exposiciones temporales y permanentes, cuenta de manera ininterrumpida con la visita guiada 'Las plantas nos revelan el cambio climático', una actividad al aire libre para conocer de cerca la flora y la fauna local y cómo se ven afectadas por las alteraciones en el clima.

Una visita guiada al aire libre

La visita guiada de la Casa de la Ciencia fomenta la adquisición de nuevos conocimientos sobre las plantas y los insectos que habitan Sevilla, muchos de los cuales se encuentran en el propio recinto del Pabellón de Perú, donde se encuentra la Casa de la Ciencia.

Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido guiado por los jardines del museo ‘Paseos verdes’, un recorrido en el que se presta especial interés a las características de las especies de plantas que allí habitan y a las consecuencias que tiene el cambio climático en su supervivencia. Asimismo, las personas que asistan a estas visitas guiadas podrán reconocer algunas especies de insectos que habitan en nuestra región gracias a la exposición exterior ‘Invertebrados de Andalucía’, compuesta por diferentes esculturas de bronce.

Andalucía, por su situación geográfica entre dos continentes, el europeo y el africano, y dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, tiene una gran riqueza de ecosistemas que acogen la mayor biodiversidad de Europa. Los invertebrados -que suponen un 85% de los seres vivos del planeta son en esta zona un rico patrimonio natural y juegan un papel fundamental en la vida del ser humano por sus sorprendentes implicaciones en agricultura, silvicultura, gastronomía, industria farmacéutica.

Cómo realizar estas visitas guiadas

Ambas visitas guiadas forman parte de las actividades permanentes de la Casa de la Ciencia, por lo que se puede disfrutar de ellas con la entrada general de acceso al recinto. La actividad 'Las plantas nos revelan el cambio climático' tendrá lugar el primer domingo de cada mes a las 12:30 horas. En el caso de la colección de Invertebrados, la exposición se encuentra situada en los exteriores de la Casa de la Ciencia de Sevilla. Entre los meses de octubre y junio es visitable cada sábado de 12:30 a 14:30 horas.

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla es un espacio abierto de divulgación científica, ocio educativo y cultural para toda la ciudadanía. Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración de la Junta de Andalucía, y en la experiencia, bagaje y calidad investigadora de esta institución se inspiran sus contenidos.

El Museo cuenta con exposiciones permanentes que abordan algunos de los temas universales de la Ciencia, como las grandes especies que pueblan nuestros mares, o el largo recorrido de transformaciones geológicas que ha sufrido la Tierra, especialmente la provincia de Sevilla.