SIMOF 2026: La flamenca más tradicional arrasa en el primer día de desfiles

Alejandro Sanz se preguntaba quién llenaría de primaveras enero y nosotras tenemos la respuesta: la moda flamenca. Aunque abril es el mes en el que los lunares y volantes proliferan en ferias y romerías, el primer mes del año siempre es una especie de oasis primaveral en mitad del invierno. Sobre todo, el de este año. La Semana Internacional de la Moda Flamenca en su 31ª edición es ese oasis que necesitamos los amantes de la moda flamenca.

Escaparate internacional del traje regional más a la vanguardia SIMOF vive su jornada inaugural con los desfiles de dos pilares de la moda flamenca, Pilar Vera y Aurora Gaviño, además de firmas y diseñadoras como Sara de Benítez, MiAbril, Gil Ortiz y el debut de la firma Marco & María. La primera de las jornadas muestra a una flamenca clásica y de esencia purista en la que destacan las faldas fluidas, las manguitas al codo y detalles como pasacintas y tiras bordadas. El contrapunto lo ponen las flamencas agaviñadas, con las que Aurora Gaviño celebra su cuarenta aniversario, y las de esencia romera con las que Gil Ortiz finaliza la jornada.

Una oda a la flamenca clásica de Pilar Vera

El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Encargada de inaugurar los desfiles profesionales, Pilar Vera no defrauda en Sin tiempo, una colección de raíz y esencia purista en la que los detalles artesanales cobran especial protagonismo.Sobre todo, en los boradados de flores que se aprecian en mangas, talles y faldas. La diseñadora demuestra que es una maestra en el juego con los volantes, que siempre destacan por su cuerpo y movimiento, con independencia de la falda.

El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Juega con las faldas canasteras, pero tampoco faltan los volantes de capa en siluetas ajustadas. Los diseños de Pilar Vera son una reivindicación de la flamenca clásica que se gusta en los patrones bien concebidos y ejecutados y en la que no hay lugar para el artificio exagerado. Las faldas tienen el volumen justo y las mangas, siempre largas, armonizan la silueta. La diseñadora se mueve en los tonos alegres, detacando los rojos, los fucsias y los magentas.

El debut de las novias de Marco & María

El desfile de Marco & María en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La firma debuta en la pasarela después de más de 30 años dedicados a la moda nupcial y de inspiración. Desde Tenerife, el dúo presenta en SIMOF una colección de fantasía pensada para una novia sutil. En los estilismos de inspiración destaca el negro, las transparencias, la pedrería y las incrustaciones. Aunque también hay lugar para los rosas y azules empolvados, más recargados y también con pedrerías.

El desfile de Marco & María en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Para las novias, en Memorias mantienen las tranasparencias y la pedrería e incluyen los boradados. Las novias de Marcos & María son de faldas evasé con talles elevados, con escotes palabra de honor y elementos en 3D en forma de flores.

Flamenca ligera y minimalista en MiAbril

El desfile de MiAbril en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Los diseños que proponen Lourdes Montes y Rocío Terry tienen sello propio y en 10 primaveras lo confirman. No necesitan presentar credenciales, después de ocho años al frente de la firma sus diseños ya son más que reconocibles. Cortes bastante clásicos y siluetas ligeras y minimalistas son el punto fuerte de MiAbril. En sus diseños no faltan los lunares y las tonalidades ácidas y vitamínicas, siendo el juego de los volantes asimétricos en las faldas una especie de mantra.

El desfile de MiAbril en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Los diseños lisos ribeteados a color, con detalles en pasacintas y tiras bordadas, son las propuestas de la firma para ferias y romerías. Defensoras del mantoncillo, en esta colección no sólo lo reivindican y se suman a la tendencia de los flecos cortos, también proponen una forma original de colocar el mantoncillo: en pico y con tres alfileres. La firma, además, presenta diseños romeros en los que destacan los estampados de flores.

Siluetas ajustadas en Sara de Benítez

El desfile de Sara de Benítez en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Entre Córdoba y Sevillla es una colección que apuesta por las faldas volumonosas, desde otro prisma. A priori, los cortes son ligeros, pero las enaguas aportan cuerpo y consistencia a las faldas. Las siluetas son ajustadas, con talles medios y faldas que van desde las canasteras a los diseños en nesga. Abundan los diseños con lunares de tamaño medio, aunque también hay lugar para los lisos, sobre todo, en rojo, negro y azul.

La diseñadora juega con los escotes de barco, que dan paso a los Bardot y a las generosas aberturas en la espalda. El combo gris y rosa se presenta como la opción elegante en la que el juego de enaguas contrasta y da paso a diseños en malva y verde agua en los que destacan los cuerpos bordados de flores.

40 años de flamencas 'agaviñadas'

El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Aurora Gaviño celebra su 40 aniversario en el mundo de la moda con una colección en la que reafirma por qué lleva cuatro décadas haciendo trajes de flamenca. Con un sello de identidad inconfundible, los trajes de flamenca de Aurora Gaviño reflejan el espíritu flamenco más bohemio. Pionera en dibujar una flamenca fuera de los cánones, Aurora Gaviño ha sabido crear con sus encajes, chorreras y volantes en cascada un estilo propio, el agaviñado, que es su aval para seguir haciendo moda flamenca otros cuarenta años más.

El desfile de Aurora Gaviño en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

En esta colección lo mantiene y propone una flamenca relajada, que encaja a la perfección con las tendencias que también dominan el street style. En los diseños que propone en esta colección abundan las tonalidades beiges, pero tampoco faltan los rojos, fucsias y negros e incluso los tonos pastel. Gaviño se suma a la reivindicación del mantoncillo, colocado de forma clásica y sujeto con un lazo.

Las flamencas romeras de Gil Ortiz

El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La firma cierra la primera jornada de SIMOF con Rocieras, una colección con una mirada muy personal en la que el diseñador se mantiene fiel a su estilo. La paleta cromática que define la colección se mueve entre los tonos campestres, los que se encuentran en el camino de El Rocío. Destacan los verdes y los tierra, además de los marrones, siempre en siluetas en las que destacan las generosas y voluminosas faldas en evasé, siempre en diseños midi.

El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La estética de Gil Ortiz se mantiene en todos los diseños, destacando sus características mangas a la sisa con volantes voluminosos. No faltan los remates en piquillo y los ribeteados en colores sobrios. Una propuesta romera que actualiza la esencia clásica y reinterpreta los clásicos, sin caer en los tópicos.

