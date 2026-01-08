Adiós, frío: Lefties rebaja a 30 euros el abrigo de pelo más calentito y en tendencia de 2026 para tus looks más gustosos

No, no va a ser verano de repente. Sentimos que hayas pensado que despedirte del frío sería porque damos carpetazo, por fin, al invierno, pero no tenemos esa capacidad mágica. Lo que sí tenemos es la habilidad para bucear entre todas las propuestas de diferentes firmas para dar con esa prenda especial con la que sí puedas decir adiós al frío. Por eso, a estas alturas del invierno ya te hemos propuesto algunos de los conjuntos de punto más abrigaditos e incluso hemos recomendado algunos de nuestros jerséis calentitos más imprescindibles. Ahora que estamos en rebajas, vamos un paso más allá y proponemos otras prendas bastante más calentitas.

Un abrigo de lana sería una inversión de rebajas bastante inteligente. Es una prenda muy calentita, de mucha calidad y un eterno fondo de armario, pero no es nuestra propuesta de hoy. Sabemos que las tendencias han hablado y que los abrigos de pelo son todo un must esta temporada. Calentitos, en tendencia, originales y con un punto elegante, los abrigos de pelo sí que son la compra inteligente de las rebajas y si quieres decirle adiós al frío, con este diseño lo conseguirás. Se trata de un abrigo de pelo de Lefties que ya es un clásico de la firma y que ahora puedes comprar por 30 euros.

De pelo y muy calentito, así es el abrigo de Lefties que ahora tiene rebajas

Si estás pensando en el clásico abrigo de pelos, no se trata exactamente de un diseño tan clásico y convencional. El abrigo de pelo de Zara simula más bien el pelaje de una oveja, por lo que su efecto resulta bastante más juvenil que el de otros diseños. Está disponible en color arena y en marrón, nosotras nos quedamos con la primera opción porque es más luminosa y juvenil.

Abrigo de pelo de Lefties. / lefties

Con amplias solapas y botones ocultos, este abrigo de pelo se presenta más cortito que otras propuestas. Su largo llega a la cadera, con lo que podrás llevarlo al estilo chaqueta. A la hora de combinarlo, lo puedes llevar con jeans y pantalones, pero evita que sean demasiado holgados si no quieres evidenciar el efecto saco.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo de pelo de Lefties tenía un precio de 49,99 euros y ahora está rebajado a 29,99 euros.

Ref: 1800/317/450