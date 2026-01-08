Ni vestidos ni pantalones, la falda de punto de Mango es la prenda calentita y elegante que las estilosas llevan en invierno

Cuando las temperaturas bajan todas hacemos de nuestro look más calentito el uniforme oficial del invierno. Por lo general, ese uniforme suele estar configurado por unos pantalones y alguno de los jerséis más calentitos de nuestro armario. Hay veces en los que ese look evoluciona y nos arriesgamos a apostar por un vestido, de punto, eso sí. Aunque, ahora que los conjuntos de punto se han convertido en los más buscados en la mayoría de nuestras firmas favoritas, parece que hay un cambio de paradigma. Sobre todo, entre las más estilosas.

Si hablamos de conjuntos de punto, es posible que se te venga a la mente el típico mix de pantalones y jersey, pero el cambio de paradigma invita a dejar a un lado los pantalones y apostar por una falda. Este cambio en uno de los looks favoritos de las que más saben de estilo nos invita a a reafirmar algo que ya sabíamos, las más estilosas se visten con falda cuando llega el invierno. Aunque no se trata de una falda cualquiera, con la que dicen adiós a vestidos y pantalones es con una falda de punto como la que hemos encontrado en Mango y que es todo un must. Calentita, elegante y estilosa, esta falda de punto de Mango sí es el uniforme de invierno de las más estilosas.

De punto y burdeos, así es la falda elegante de Mango que las estilosas llevan en invierno

Aunque el lujo silencioso nos lleve por el sendero de los beiges y blancos, siempe es un buen momento para añadirle un toque de color a nuestros estilismos. Sobre todo, cuando se trata de una falda. Los diseños más claritos están bien, pero en invierno apetece apostar por tonalidades cálidas como el burdeos. En el caso de esta falda, no puede venir mejor la tonalidad que presenta. Se trata de un intenso burdeos que aporta calidez a cualquier look y, además, no deja de estar en tendencia.

Falda lápiz de Mango. / Mango

En cuanto al diseño, se trata de una falda con el tiro elevado y de corte lápiz, aunque presenta una apertura en la zona trasera para facilitar el movimiento. Confeccionada en un punto muy presado y con un largo hasta los tobillos, la falda tiene la capacidad de estilizar la figura ipso facto. Puedes llevarla con un calzado plano, pero queda mejor con un modelo más elevado. Unas botas con tacón sensato pueden ser una opción.

Falda lápiz de Mango. / Mango

Falda lápiz de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de Mango tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 27081307