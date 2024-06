Los vestidos de Sfera súper en tendencia que ya puedes comprar rebajados

Desde que no hay una fecha oficial para el comienzo de las rebajas de verano, las firmas deciden en base a criterios propios cuándo arranca su temporada de descuentos. Una de las firmas que se ha adelantado a cualquier fecha conjunta es Sfera, que desde el pasado 20 de junio ya cuenta con artículos rebajados entre sus propuestas. Estos descuentos nos hacen mucho más fácil poder fichar prendas de fondo de armario, pero también novedades y tendencias puntetas. El conjunto estampado más viral del verano, el conjunto blanco y calado que potencia el bronceado o cualquier prendaque sean un auténtico ojo cuidado, que diría Carmeron, y sin la que estamos segura de que no te quieres quedar.

Estación perfecta para hacer de los vestidos el uniforme oficial de los look de diario, este verano ha vivido una espectacular eclosión de este tipo de diseños. Estampados, en colores llamativos, con protagonismo de las mangas o con tejidos perforados, los vestidos no pueden estar más en tendencia este verano y nada mejor que las rebajas de verano para hacerte con los que más se llevan. Firma adelantada, Sfera cuenta con los vestidos más en tendencia del verano y que puedes comprar rebajados desde ya. Aunque para los descuentos importantes habrá que esperar a la segunda etapa de las rebjas de verano, muchos de los vestidos más ideales de la temporada pueden ser tuyos a un precio bastante asequible. Echa un vistazo a nuestra selección de vestidos rebajados de Sfera y no te quedes sin el tuyo.

Los vestidos rebajados de Sfera más en tendencia

Sfera es una de las firmas que ha demostrado que sabe adaptarse a las tendencias del momento y así lo exhibe en sus diseños. Este verano los tejidos calados o perforados se han colado entre las propuestas más en tendencia, al igual que los tonos sturados o los estampados. Destacamos algunos de los diseños más en tendencia para que lo tengas en cuenta a la hora de aprovechar las rebjas.

El vestido calado : De color blanco y con detalles perfirados, calados o en bordado suizo, bien en toda la prenda, bien en bjaso o mangas. Estos vestidos románticos se han convertido en los más buscados.

: De color blanco y con detalles perfirados, calados o en bordado suizo, bien en toda la prenda, bien en bjaso o mangas. Estos vestidos románticos se han convertido en los más buscados. El vestido estampado : Ya sea de flores, de rayas, en animal print o con motivos tropicales, los vestidos con estampados llamativos se llevan, y mucho, este verano.

: Ya sea de flores, de rayas, en animal print o con motivos tropicales, los vestidos con estampados llamativos se llevan, y mucho, este verano. El vestido saturado : Frente a los tonos pastel, los colores intensos y llamativos se convierten en la opción perfecta para las huyen de las tonalidades pastel y los vestidos de estética coquette.

: Frente a los tonos pastel, los colores intensos y llamativos se convierten en la opción perfecta para las huyen de las tonalidades pastel y los vestidos de estética coquette. El vestido boho : Siempre se llevan y este verano lo veremos con bordados de colores, en tonos tierra o con estampados bohemio.

: Siempre se llevan y este verano lo veremos con bordados de colores, en tonos tierra o con estampados bohemio. El vestido de hombros descubiertos: Este escote lo hemos visto primero en camisetas y tops y ahora da el salto a los vestidos. No puede ser un escote más favorecedor (después del escote halter, claro).

Vestido rebajado de Sfera

Vestido boho de Sfera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido súper en tendencia del verano ahora está rebajado a 39,99 euros (Ref. 56240006272).

Vestido rebajado de Sfera

Vestido estampado de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido súper en tendencia del verano ahora está rebajado a 15,99 euros (Ref. 58340003654).

Vestido rebajado de Sfera

Vestido de lunares de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido súper en tendencia del verano ahora está rebajado a 19,99 euros (Ref. 56262107511)

Vestido rebajado de Sfera

Vestido con escote off shoulders de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido súper en tendencia del verano ahora está rebajado a 29,99 euros. (Ref. 56240006009)

Vestido rebajado de Sfera

Vestido con mangas abullonadas de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido súper en tendencia del verano ahora está rebajado a 19,99 euros (Ref. 58340003142).