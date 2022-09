DIRECTO | Cierre del mercado de fichajes en el Betis y el Sevilla: Bellerín se aleja, el Sevilla "casi" cerrado

A Sevilla y Betis, como a todos los equipos de la Liga, les quedan horas frenéticas de trabajo para cerrar sus plantillas. En el club de Nervión lo harán con alguna incorporación más, mientras que en el verdiblanco puede haber alguna salida que de margen a inscribir a los jugadores que faltan.

En el club rojiblanco destacan en las últimas horas tanto salidas de jugadores como entradas, mientras que en el Betis se están centrando en las salidas, para ganar algo de margen y poder inscribir a Claudio Bravo y Willian José, los dos jugadores que aún no han podido debutar.

Estos son los últimos movimientos de los dos equipos de la ciudad:

Bellerín, más cerca del Barça

Los béticos viven horas pendientes del mercado y tienen un ojo puesto en el Barcelona que acelera en sus salidas. A la de Dest hacia Milán, se suma la de Aubameyang camino de Londres por el que parece haber llegado a un acuerdo con el Chelsea. Estos acuerdos parecen propiciar que Héctor Bellerín se sitúe ahora más cerca de la órbita blaugrana, según han anunciado en Lasexta.

Monchi ha dado por cerrada la plantilla salvo una oportunidad inesperada. El Sevilla aún tiene hueco para un dorsal a inscribir en la Liga. Con los seis fichajes realizados (Marcao, Alex Telles, Nianzou, Isco, Januzaj y Dolberg) hay 24 dorsales.

Monchi ha asegurado que ha sido "un mercado difícil, con decisiones que difícilmente iban a ser comprendidas, pero con el que el Sevilla ha vuelto a su modelo de negocio prepandemia". Y ha asegurado que una de las apuestas, la de Dolberg, le "encanta" a él personalmente. "Dolberg me encanta desde que juega en el Silkeborg, y ya lo manejábamos en invierno, pero el Niza no lo dejaba salir.

Raúl de Tomás no fue opción: "No ha sido una opción. Voy a poner un ejemplo. Te gusta Benzema, sí; has pensado en Benzema, no. Con Raúl de Tomás pasa lo mismo, ni lo hemos barajado porque no entraba en los parámetros económicos que pensábamos necesarios para traer a un delantero".

¿Mejor o peor plantilla? "La de hoy, con un punto de nueve, no es mejor que la del año pasado, porque teníamos siete de nueve. Pero el equipo va a crecer".

¿Se puede fichar tras el cierre del mercado esta noche?

La respuesta a esa pregunta es Sí. Cualquier equipo que tenga fichas libres en su plantilla podría incorporar a su plantel a algún futbolista más si éste llega libre y no procedente de algún equipo.

Con esta opción, varias fuentes apuntan a que el Betis maneja aún la posible incorporación de Juan Mata, libre tras salir del Manchester United y cuyo nombre ya sonó durante este mercado relacionado al Real Betis.

Rober apunta a salir del Betis

Rober cuenta con el interés fuerte de varios clubes de Segunda División, como Alavés u Oviedo, entre otros, por lo que todo hace indicar que volverá a salir cedido tras jugar el curso pasado en Las Palmas.

El director general deportivo del Sevilla valora y hace balance de la planificación sevillista, más necesaria aún desde que las presentaciones de futbolistas no cuentan con su participación, y justo antes de tomar vacaciones después de su verano más complejo y difícil. La cita es a las 13:30 y puede seguirse en directo desde esta misma página.

¿Bellerín se aleja del Betis?

Las opciones de que Héctor Bellerín recale de nuevo en la disciplina bética se podrían reducir, más allá de los problemas del club para inscribir a jugadores todavía, después de que el lateral del Barcelona Sergiño Dest, esté camino de Milán, donde todo apunta a que se va a anunciar su cesión, con opción de compra no obligatoria, de 20 millones de euros, al club rossonero. Esto abriría la puerta a una posible incorporación de Bellerín al Barça de Xavi Hernández.

El delantero marbellí del Betis cuenta con varios pretendientes para jugar en Primera División, entre ellos el Almería, que está bien posicionado, aunque Rayo Vallecano y Cádiz también están atentos a su situación en estas horas definitivas para el final del cierre del mercado.

El portugués ha sido uno de los protagonistas del verano. Como Bartra, acababa contrato el año que viene y las opciones eran que se fuera traspasado o renovara con el club. Finalmente va a suceder lo segundo y el mediocampista ampliará su vínculo con el Betis hasta 2026, lo que serviría para aliviar un poco el límite salarial, con el objetivo de poder inscribir a Claudio Bravo y Willian José.

Dolberg oficial en el Sevilla: cedido con opción de compra

🤝 Kasper Dolberg, nueva pieza de ataque para el #SevillaFC. ¡Bienvenido, Kasper! 🇩🇰#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2022

El delantero danés aterrizó ayer en la ciudad de Sevilla y ya ha firmado su contrato, por lo que es a todas luces nuevo delantero del club nervionense. El atacante de 24 años llega cedido con opción de compra, procedente del Niza.

El mercado de fichajes en Países Bajos cerraba el 1 de septiembre a las 00:00 (24 horas antes que en la liga española, inglesa, alemana e italiana) y sobre la bocina se concretó la marcha de Ocampos al Ajax. Horas antes de oficializarse se hablaba de un traspaso valorado en más de 20 millones de euros pero finalmente el argentino se marcha al club de Ámsterdam cedido, con una opción de compra de 14 millones. El Sevilla ingresa por el préstamo 4.

El delantero marroquí es otro de los jugadores que ha salido en las últimas horas. El Sevilla oficializó su marcha al Getafe, que ha sido por una pequeña cantidad de dinero que podría aumentar debido a las variables. El atacante deja el club rojiblanco tras tres año y medio en sus filas y con su salida abrió la puerta a la llegada de otro delantero. Ya está en la ciudad.

El 30 de agosto aterrizaba en Sevilla Adnan Januzaj para que el Sevilla hiciera oficial su fichaje un día después. Este atacante, de 27 años, recala en el club rojiblanco tras haber jugado sus últimos años en la Real Sociedad. El jugador llega libre, tras acabar su contrato con el conjunto txuri urdin. Firma hasta 2026 con la entidad andaluza y se puede desenvolver por ambos extremos, aunque el zurdo está más cómodo en el derecho.

El delantero marbellí cuenta con varias propuestas para salir cedido y seguramente lo haga en las próximas horas. Rayo, Granada o Cádiz están detrás de sus servicios y, salvo sorpresa, uno de estos tres conjuntos será su destino.

La salida de Rober también está sonando en las últimas horas, siendo el Alavés el que ha mostrado más interés para hacerse con el mediapunta extremeño, que también puede jugar de extremo, pues la salida de Luis Rioja al Espanyol parece inminente. El canterano también se marcharía en calidad de cedido.

Estas dos salidas, unidas a la renovación de Carvalho, además del aval presentado por los máximos dirigentes y el acuerdo con varios jugadores para diferir sus sueldos, hará que puedan ser inscritos Claudio Bravo y Willian José, dando así por cerrada, salvo sorpresa de última hora, la plantilla para la temporada 2022-23.

¿Fichajes de última hora en el Betis?

Con estos movimientos se aliviaría el margen salarial lo justo para inscribir a los dos jugadores que faltan, por lo que la llegada de un fichaje se antoja muy difícil. Para que pudiera sucederse, tendría que llegar a las oficinas del Benito Villamarín una oferta que satisfaga a todas las partes, para que aliviar aún más la masa salarial, algo que hasta el día de hoy no ha sucedido.

Por lo tanto, la vuelta de Bellerín al Betis es muy improbable a pocas horas del cierre de la ventana veraniega, así como la de Aouar, Ceballos, u otros jugadores que han ido sonando durante julio y agosto.