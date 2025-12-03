Ya hay fecha límite: cuándo se van los africanos de Sevilla y Betis y qué partidos se pierden

La FIFA ha comunicado en la mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025 que será el próximo lunes 15 de este mismo mes el momento máximo en el que pueden liberar a los jugadores que estén convocados por sus combinados nacionales de cara la próxima Copa de África, que comienza el próximo 21 de diciembre y termina el 18 de enero de 2026. En un principio, los combinados nacionales del continente africano querían que fuese el próximo día 8, pero los clubes han conseguido aumentar dicho plazo. Esto afecta de lleno a equipos como Sevilla FC y Real Betis Balompié, con jugadores como Ejuke, Akor Adams, Bakambu, Amrabat o Abde.

"Después de las productivas consultas que ha mantenido la FIFA con los principales grupos de interés, gracias a la solidaridad que ha demostrado la CAF con el objetivo de reducir las repercusiones que esta medida podría tener en las diferentes partes interesadas, el Bureau del Consejo ha adoptado una decisión relativa a la cesión obligatoria de jugadores para la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025, que se celebrará en Marruecos del próximo 21 de diciembre al 18 de enero de 2026. En consonancia con el mismo principio utilizado para la Copa Mundial de la FIFA 2022, el periodo de cesión se reducirá en siete días y empezará el lunes 15 de diciembre de 2025", señaló la FIFA en el escrito.

Abde en un encuentro con el Betis / EP

¿Qué partidos se pierden los jugadores de Sevilla y Betis por la Copa de África?

El torneo comienza el día 21, pero los jugadores tendrán que estar desde ese día 15, como mínimo, concentrados. Estos son los partidos que se perderían si sus selecciones llegan hasta una hipotética final:

Sevilla FC : Real Madrid, Levante, Celta de Vigo y Elche CF.

: Real Madrid, Levante, Celta de Vigo y Elche CF. Real Betis: Rayo Vallecano* (a expensas de la negociación), Getafe, Real Madrid, Oviedo, Villarreal, al límite con el PAOK ante posibles celebraciones.

En ambos casos también se perderían los dieciseisavos de final y los octavos de final si consiguen clasificarse ante Extremadura y Torrent esta semana.

Akor Adams aplaude al término de la prórroga y antes de los penaltis. / FIFA

El Betis peleará por que estén ante el Rayo Vallecano

Ese mismo día 15, el Rayo Vallecano recibirá a los de Manuel Pellegrini, que hablarán con el combinado de Marruecos y el de la RD del Congo para que los tres puedan estar en el terreno de juego de la capita de España. La FIFA ha instado a los clubes y a las federaciones a que se entiendan en esas negociaciones, pero siempre estarán ellos ejerciendo un control: "Además, se ha decidido instar a las federaciones miembro participantes en la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025 y a los clubes que cedan jugadores durante el periodo de cesión para la disputa de las competiciones continentales a que mantengan conversaciones bilaterales en buena fe para encontrar soluciones apropiadas caso por caso".

"Cuando, tras estas reuniones bilaterales, siga estando en disputa la cesión de jugadores, la FIFA mediará entre ambas partes en litigio y aplicará directrices que contemplen las circunstancias de cada caso, incluidos factores relacionados con la programación de los partidos de las competiciones afectadas, el lugar de celebración de éstas, las participaciones anteriores y planeadas de los jugadores en los partidos en cuestión y cualquier otro factor pertinente", cerraron.