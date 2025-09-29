Una muestra que abre la ventana del Arte Sacro a Europa

La exposición de arte sacro que durante cuatro días ha acogido uno de los vestíbulos del Parlamento Europeo ha hecho historia. No sólo porque ha sido la primera vez que piezas como la túnica de los cardos del Señor de la Sentencia o el palio de Madre de Dios de la Palma han salido de Sevilla, ni siquiera por la expectación que ha causado entre europarlamentarios, sino porque ha servido para que un sector como el arte sacro muestre todo su potencial en un lugar donde realmente se toman las decisiones. El presidente de la Asocaciación GremialArte Sacro, Francisco Carrera Iglesias, Paquili, es consciente que este ha sido un paso importante, “pero aún queda camino”, sobre todo para conseguir la garantía de IGP (Indicación Geográfica Protegida). Han sido poco más de 24 horas en Bruselas a las que se les ha exprimido hasta el último segundo con visitas de profesionales europeos (de las nueve iniciales se han pasado a 14), que han podido conocer de primera mano cómo se ha mantenido este trabajo tan artesanal en Sevilla.

“Hemos aprendido cómo presentar en Europa nuestras reivindicaciones y el trabajo para tener la repercusión necesaria. Tanto es así que la exposición ha tenido repercusión en el resto de España”, explicó Carrera Iglesias.

En cualquier caso, la exposición ha servido de llamada de atención a las diferentes administraciones e instituciones que han comprendido la necesidad de proteger el arte sacro. “Muchos se creen que esto ha tenido que ver con el tema de los trabajos que han sido hechos en Pakistán, cuando en realidad esta exposición está proyectada desde hace mucho tiempo”, recordó Paquili.

Sobre la selección de las siete piezascon obras desde Rodríguez Ojeda hasta Sebastián Santos Rojas, Cayetano González o Juan de Astorga, el presidente de la asociación gremial explicó que se eligió una selección representativa de los más de 70 artesanos que forman parte de esta organización. “Hemos conseguido un espacio de respeto hacia nuestro trabajo y una cobertura que nos abre muchas puertas para la proyección que buscamos”, afirmó.

Esta reivindicación del Arte Sacro es general, “no se puede legislar para una pequeña parte, lo que consigamos será en beneficio de todos los artesanos europeos”, concluyó.

Estos días en Europa han servido para intercambiar información tanto con empresas dedicadas al sector de la restauración o de venta de arte, como con asociaciones artesanas europeas. “En Europa han desaparecido muchos trabajos artesanos, pero aquí los hemos mantenido gracias a la Semana Santa. De este modo, algunas de las visitas como las de un estudio de arquitectura especializado en restauración de edificios religiosos o la de una casa de subasta de objetos de arte han encontrado en nuesta asociación perfiles con los que trabajar”, señaló.

Ahora queda seguir trabajando como con la organización de un seminario dirigido a los socios donde, entre otros temas, seguro que está muy presente la idea de extrapolar el arte sacro a otros campos como la moda o la decoración.