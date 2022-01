El Pleno pide un compromiso de financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla al Estado y a la Junta

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla convocado por PP y VOX sobre la financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla ha aprobado este lunes, 31 de enero, con el voto de todos los grupos (PSOE, Cs, PP y VOX), menos Adelante Sevilla, un acuerdo institucional dirigido al Estado y a la Junta sobre este tema.

"Estamos en un momento clave para el Metro. no voy a contribuir al ruido político que parecen querer PP y VOX", ha dicho el alcalde Antonio Muñoz

"Mi prioridad es que haya acuerdo de financiación, y no voy a parar hasta conseguirlo. Hace 10 años que no teníamos tan cerca esta posibilidad", concluyó el alcalde

Más información Documento: Acuerdo sobre la financiación del Metro de Sevilla con enmienda del PSOE

Una enmienda del PSOE a la propuesta inicial de PP y VOX ha permitido que saliera adelante la propuesta añadiendo al texto original la exigencia a la Junta de Andalucía (no solo al Estado) a que adquiera también un compromiso de financiación con la línea 3 y a que saque a licitación las obras "a la mayor brevedad posible".

Los puntos del acuerdo son

que el Estado y la Junta impulsen la financiación de la línea 3

que el Gobierno central modifique la ley de 2015 de Desindexación que frena la participación de capital privado en el Metro por la limitada rentabilidad que ofrece

que la Junta licite cuanto antes las obras y se ponga a trabajar en la actualización de la línea 2 del Metro.

Para ver el documento del acuerdo plenario de financiación del Metro de Sevilla pulse aquí.

El pleno se produce a pocos días para la reunión sobre la línea 3 del Metro en Madrid que celebran este jueves 3 de febrero la ministra de Transportes Raquel Sánchez, con la consejera de Fomento de la Junta Marifrán Carazo y el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz.

"No hay nada cerrado. Solo declaración de intenciones en la financiación del Metro. Esperemos que no sea un compromiso ridículo con Sevilla", mantuvo Juan de la Rosa (PP)

En sus intervenciones en el pleno, el PP y VOX centraron sus discursos en sembrar la sospecha de que el Gobierno central no va a aportar la financiación necesaria para el Metro por considerar que todo es una promesa electoral. Y Adelante Sevilla dejó claro que el debate le parecía una pérdida de tiempo y que no iba a apoyarlo.

"No hay nada cerrado. Solo declaración de intenciones en la financiación del Metro. Esperemos que no sea un compromiso ridículo con Sevilla", mantuvo Juan de la Rosa (PP), que dijo que no se fía del PSOE ("los antecedentes del PSOE no son buenos", dijo) que enterró el Metro en 1986 y amagó con sustituir las líneas proyectadas por tranvías en 2016.

"Que se gane su puesto de alcalde, ya que no lo han elegido los ciudadanos", y reclame al Gobierno central financiación para la línea 3, espetó Cristina Peláez, portavoz de VOX

Desde VOX, Cristina Peláez le lanzó al Muñoz el dardo de "que se gane su puesto de alcalde ya que no lo han elegido los ciudadanos" y reclame al Gobierno central financiación para la línea 3, y censuró que la reciente reunión sobre el Metro con la ministra de Hacienda María Jesús Montero fuera con el candidato a la Junta Juan Espadas y no con el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz.

Desde Ciudadanos, el concejal Miguel Ángel Aumesquet (ante la ausencia por enfermedad de Álvaro Pimentel) celebró que tras años con los proyectos en un cajón haya proyecto y presupuesto desde la Junta.

El edil Juan Manuel Flores (PSOE) habló en el turno de debate en nombre del gobierno local asegurando que "ahora estamos en un momento idóneo para desatascar el Metro, un momento de oportunidad", frente a la "historia larga y tortuosa" que ha sufrido este transporte desde hace décadas.

El alcalde Antonio Muñoz cerró el pleno reiterando que es la hora del Metro y no va a contribuir al ruido político que en su opinión pretenden PP y VOX con este pleno. "Estamos en un momento clave para el Metro. no voy a contribuir al ruido político que parecen querer PP y VOX", dijo el regidor.

Muñoz reiteró que hay un entendimiento de las tres administraciones para llevar a cabo el Metro, que se van a ver todos los detalles de la financiación en la reunión del jueves 3 de febrero y que hace "10 años que no teníamos tan cerca esta posibilidad". Y recalcó que no va a parar hasta que haya acuerdo de financiación: "Mi prioridad es que haya acuerdo de financiación, y no voy a parar hasta conseguirlo. Soy optimista", concluyó.