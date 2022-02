Castro y el derbi: "No alentemos a ningún loco, hay que rebajar la tensión"

El derbi ha copado en gran parte de la comparecencia desde el aeropueto de Zagreb, adonde ha aterrizado el Sevilla sobre las 12:30, después de tres horas de vuelo. Una vez realizada toda la tramitación para ingresar en Croacia, con los protocolos Covid pertinentes, Castro ha hablado de muchos asuntos, como el diágolo que tuvo con Ángel Haro.

"Hablamos hace días después de ese tema, de que tenemos que intentar echar el balón al suelo en todos los sentidos; no nosotros, que ya lo hacemos siempre, sino el resto de la entidad, de tal manera que no alentemos a ningún loco. Y sobre todo, de rebajar la tensión, que es lo más importante. Después no hemos vuelto a hablar", reconoció Castro sobre su diálogo con el presidente del Betis.

Además, seguirá sin haber comida oficial por la pandemia, aunque las relaciones están normalizadas. "El Sevilla cumplirá con lo que pactamos en su día, les daremos las entradas que tenemos que darles en relación al 85% del aforo y comida no habrá, pero no por nada, sino porque desde el Covid se han suspendido las comidas oficiales. Llegará un momento en que volverán las comidas oficiales, pero en este momento no las hay".

El presidente del Sevilla abundó en la deportividad y la "normalidad en el derbi". "La gente ya es madura y lo realmente importante es que nos jugamos el prestigio de nuestros clubes, de nuestra ciudad. La gente sabe que tenemos que tener un comportamiento bueno, normal más que extraordinario, normal, como debe ser en la ciudad de Sevilla, con dos equipos además en la élite del fútbol español en este momento".

Las declaraciones de Medina Cantalejo acusando a personas de dentro del Betis que echaron "gasolina" en las redes contra sus familiares también salieron a colación. "Luis Medina Cantalejo tiene todo el derecho a poder opinar lo que él estime oportuno, sobre todo en algo que le ataña personalmente, a él y a su familia. Por tanto, yo no quiero meterme ya en más nada en un tema controvertido que no afecta al Sevilla. Él ha dado su opinión y ya está".

Respeto a los árbitros, aun "enfadados". "Arbitrar es muy difícil. Hay momentos en los que podemos estar enfadados, y lo estamos, por ejemplo, el otro día con la expulsión de Koundé. Entendemos que no es para eso, nos perjudicó en ese partido y nos perjudicó para el domingo, que en principio no puede jugar salvo milagro... Pero tenemos que entender que el arbitraje es complicado. Aquel que crea que no es complicado, que coja un silbato y se ponga a arbitrar. Tenemos que tener un respeto enorme por el colegia arbitral, por los árbitros, que se equivocan, igual que se equivocan los jugadores.

Ecuanimidad y el caso Koundé: "Tenemos que ir a jugar, a intentar ganar, y olvidarnos de los árbitros. Porque al final los árbitros te dan y te quitan, pero sólo vemos los errores, no vemos cuando nos compensan, ahí nos callamos, en general. A veces es difícil entender algunas situaciones, no sólo de los árbitros, sin del VAR. Pero hay que tener respeto y confianza en la ecuanimidad de los árbitros. Además del cabreo que tenemos por el tema de Koundé, ya nos han denegado lo de las dos tarjetas de Koundé. No pasa nada, intentaremos la cautelar y a seguir nuestro camino. El Sevilla no tiene otra que seguir nuestro camino, por los años y la categoría de nuestro club".

Silencio sobre Martial: "No, no sabemos aún. Yo sé que ustedes están ávidos por saber esas cuestiones. Pero me gustaría que ustedes entendieran que es la estrategia de cada casa, de cada club. Y a veces hay que utilizar todas las estrategias y nosotros hacemos lo que entendemos que es lo mejor. Al final, antes de cada partido se sabe qué jugadores juegan y cuáles no. Yo comprendo vuestra inquietud y vuestro deseo de querer dar esa información a los aficionados. Pero el club también tiene su estrategia sobre lo que entiende idóneo, tal y como hacen otros clubes".

Sin confianza ante el Dinamo

Pero el magma de su comparecencia debía estar en la eliminatoria con el Dinamo de Zagreb. Y por ahí empezó el presidente del Sevilla, que recordó que los croatas ya eliminaron en el estadio Maksimir a otros equipos con mayor potencial, como el Atalanta o el Tottenham Hotspur, a este la temporada pasada.

"El resultado es bueno, pero no tenemos nada hecho nada aún", comenzó Castro. Sabemos de la dificultad del partido ante un buen equipo, y tenemos que pensar en que vamos a sufrir y en que vamos a intentar pasar la eliminatoria pensando en que no tenemos ventaja, porque lo contrario sería un suicidio.

"Yo veo bien al equipo, lo veo bien. Tenemos mimbres suficientes para pasar a octavos. Pero esto es así, hay que pelearlo, sufrirlo y ellos también pensarán que tienen la capacidad de poder levantar la eliminatoria".

La racha de lesiones. "No es normal, hay quien dice que hay que investigarlo, que hay que mirarlo, que hay que buscar soluciones, pero la realidad es que hay muchos lesionados de golpes, Lamela, Suso, ahora últimamente Fernando y algún otro; y hay otros que son musculares. Durante el mes de diciembre, enero, noviembre... han sido meses complicados y, entre las lesiones de larga duración y el Covid, han jugado siempre los mismos. Entonces es lógico y normal que, como es el fútbol de ahora de fuerte e intenso, haya lesiones musculares. Desde luego no es normal tantas lesiones. Pero todo es igual que el año pasado, el año pasado no tuvimos lesiones y este año no pasa partido que no haya alguna".

El derbi, el domingo; ahora el Dinamo: "Son cosas distintas. Ahora estamos para pasar a octavos de la Europa League, que es nuestra competición, en ella nos sentimos cómodos y en la que hemos hecho tantas e importantes cosas. Y la Liga hay que apartarla hasta el domingo. De momento, Zagreb. Estamos aquí, con frío, en Zagreb. Tiempo habrá de un partido importante que es el domingo, no en vano juegan el segundo contra el tercero de la competición doméstica".

Cuatro empates en cinco partidos: "Es verdad que de los cinco últimos partidos hemos empatado cuatro. A todos los equipos les llega un momento de no tener fortuna, acierto, un poquito de mala racha. Son cosas normales, pero la temporada que está haciendo el Sevilla es extraordinaria. Ahí estamos, segundos, con una ventaja relativa sobre el tercero, sobre el cuarto y el quinto. Y lo único que tenemos que hacer es ir recuperando efectivos, que ya está ahí Navas, hoy nos acompaña de nuevo Montiel... Volveremos a estar en la senda de victorias para conseguir nuestro objetivos, que siempre es estar entre los cuatro primeros".