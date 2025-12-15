La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ya han aprobado el estudio del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, con fecha para junio de 2027

José María del Nido Carrasco anunció en su informe de gestión deportiva y social en la Junta de Accionistas del Sevilla que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla ya han aprobado el estudio y anteproyecto de la remodelación del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El presidente del club cifró en junio de 2027 el inicio de la ejecución de dichas obras, curiosamente con la posibilidad de pisarse con la estancia del Betis en el Estadio de la Cartuja, debido a la prórroga obligada de las obras del Benito Villamarín, que aún está pendiente de adjudicación.

El presidente sevillista abundó en el proyecto que ya explicó en una Junta de Accionista anterior. "Seguimos dando pasos para la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán", aseguró en su última parte del discurso institucional y su informe de gestión.

En ese epílogo aseguró que "el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía ya han aprobado el avance del estudio de ordenación. El estudio de ordenación se presentará a final de este mes y esperamos su aprobación en el primer trimestre de 2026. Prevemos realizar el proyecto básico en el segundo trimestre de 2026 y el proyecto de ejecución en el tercero", dijo.

"A día de hoy, una empresa de primer nivel está analizando el uso que hemos de dar a los casi 50 mil metros de locales comerciales que tendrá el Nuevo Ramon Sánchez-Pizjuán".

Pero, ¿cuándo empezarían las obras? "En cuanto a las obras, querríamos licitarlas en el primer trimestre de 2027, comenzar en junio de 2027, un año después de lo previsto, y finalizar en el plazo estimado de tres temporadas. Para su financiación seguimos recibiendo interés de terceros, ya que dicha obra será autofinanciable con los propios incrementos de ingresos que generará dicho nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán".

Tras el informe financiero y de cuentas, varios accionistas reclamaron información sobre el estadio y si los inversores norteamericanos han presentado algún proyecto para el estadio, o si existe el riesgo de que tengan en mente venderlo al igual que la ciudad deportiva. En este sentido, Antonio Vázquez, de Accionistas Unidos, proclamó un "no rotundo a la venta del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán".

El clima es de crispación entre los pequeños accionistas. De poca credibilidad sobre lo anunciado por Del Nido Carrasco. Por ejemplo, otro accionista, José Luis Martel Almazán, dijo: "Estoy seguro de que ya habéis puesto en almoneda el Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva. ¿En el acuerdo proyectado vais a vender el estadio y la ciudad deportiva? De tercer estadio más bonito de España tras el Santiago Bernabéu y el Camp Nou vamos a pasar a ese fregadero... ¿Donde está el dinero del CVC para un estadio que se nos cae de viejo?".