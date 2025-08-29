El Sevilla anuncia el fichaje de Azpilicueta: un gran reserva para una joven defensa

El Sevilla ha anunciado de forma oficial la contratación de César Azpilicueta (Pamplona, 28-08-1989) por una temporada con opción a otra. Se confirma así la contratación de un futbolista que llega como agente libre después de cumplir su contrato con el Atlético de Madrid, en el que jugó 54 partidos oficiales en las dos últimas temporadas. El futbolista, que acordó su fichaje por el club de Nervión el mismo día que cumplía 36 años, llega para aportar polivalencia y jerarquía a la joven defensa de Matías Almeyda.

Haciendo un facilón juego de palabras con su apellido de reminiscencias vitivinícolas, el Sevilla ficha a un gran reserva para compensar la joven añada que tiene en la retaguardia. Con Pedrosa haciendo las maletas, y fuera ya de la convocatoria del equipo para Gerona, en la lista de citados hay mucho jóvenes y apenas un futbolista con cierta edad, Suazo, que estrena convocatoria, aparte del peculiarísimo Marcao. Juanlu (22), Carmona (23), Castrín (22), Kike Salas (23) y Oso (22) suman una medida de edad por debajo de los 22,5 años, casi 14 menos que los del veterano defensa navarro.

Eso es lo que espera Almeyda, que aporte su oficio ganado en mil batallas después de haberlo ganado absolutamente todo con el Chelsea, de donde se fue con vitola de mítico capitán, y haber sido 44 veces internacional por España. El entrenador argentino ya se refirió en la rueda de prensa al futbolista navarro como un hombre que debe aportar esos valores.

El primero, la polivalencia, pues puede actuar en todas las posiciones de la zaga: "Puede aportar desde muchos lugares y jugar en varias posiciones, es buen refuerzo", afirmaba el técnico argentino.

El segundo, la jerarquía: "En el fútbol existen líderes positivos, que hablan con sentido, y Azpilicueta reúne estas caracteristicas de gran lectura en el campo con un compañerismo especial". Habrá de demostrarlo no sólo en el vestuario, sino también sobre el césped, donde el Sevilla está mostrando hasta ahora una evidentísima carestía defensiva.

De esta forma, y tras el anuncio oficial, el Sevilla realiza el cuarto fichaje para la nueva temporada 2024-25 tras los de Alfon, Suazo y Vlachodimos, estando el portero grecoalemán a la espera aún de ser inscrito, aunque el club desea hacerlo antes del partido en Gerona, y de hecho lo montó en el avión que trasladaba al equipo. Sólo cabe desearle mejor suerte que la que tuvo su ex compañero atlético Saúl, que llegó con las mismas buenas intenciones y una similar carta de presentación. Aunque Azpilicueta sí que es un gran reserva...