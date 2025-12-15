Seguimos hablando de Morante...

¿Sueño o realidad? La ilusión -o la presión- indisimulada del empresariado taurino -el viaje de Garzón, las apuestas de Garrido- pasa por contemplar a Morante anunciado, al menos, en las ferias estivales y en los ciclos septembrinos más encopetados. La patronal no sabe desprenderse del vértigo que produce su ausencia en el organigrama de unas ferias que empiezan a engarzarse sin prescindir de algunas inercias. La prueba de la taquilla será definitoria…

Pero hay quien apuesta la cartera a que el diestro de La Puebla hará el paseíllo vestido de goyesco en la reinauguración de la Maestranza de Ronda y que extendería esos bolos escogidos a la Feria de San Miguel que promete ampliar el flamante empresario del coso maestrante; también a los fastos otoñales madrileños que deberá poner en Plaza 1 -que anda dando forma a la isidrada- cuando llegue el momento.

Morante, capote en mano, en el anfiteatro de Verona. / Stefano Triulzi

En las arenas bimilenarias de Verona

Morante, mientras tanto, dejó este fin de semana su refugio portugués para recoger el premio Ópera Taurina que concede el Club Taurino Italiano. Fue una aparición sorpresiva, apenas insinuada en el blog de la propia entidad, que reavivó las ascuas de su ausencia en los ruedos.

Las fotos del maestro cigarrero en las bimilenarias arenas de Verona lanceando al viento mientras se receta un inmenso veguero han dado la vuelta al mundillo taurino. En Sevilla, mientras tanto, cunde cierta impaciencia. El torero, que descartó la fecha fijada inicialmente, aún no ha puesto hora y día para recoger el X Premio Taurino del Ayuntamiento. El asunto, eso parece, tendrá que esperar…

Cosas que se hablan de Sevilla

Pero ya que hablamos de Sevilla y su nuevo gestor, que multiplica los esfuerzos para presentar el abono en tiempo y forma, cabría comentar las novedades que va esbozando en las distintas declaraciones. Las más completas, hasta ahora, han sido en el programa Tarde de Toros de Cope-Sevilla.

José María Garzón confirmó varios datos. Algunos ya se sabían… o se intuían. El más relevante, en el apartado ganadero, es el regreso de los toros de la familia Martínez-Conradi, la ganadería de La Quinta, después del abrupto desenlace que modificó los carteles de 2025 a última hora y llegó a ensombrecer la habitual rueda de prensa convocada para presentar las combinaciones de toros y toreros que se llegó a convertir en una incómoda y desabrida sesión para algunos de los periodistas congregados. No sería la única novedad ganadera en una Feria que, con los matices que pueda aportar el nuevo empresario, tiene bien definido el elenco y la personalidad de unos hierros a los que podría sumarse el de Álvaro Núñez Benjumea.

El formato de presentación, tan caduco, será revocado. Garzón suele acompañar la puesta de largo de sus carteles con algún acto de impacto y Sevilla no será excepción. El anuncio del abono, que llegará en torno al Miércoles de Ceniza, estará ilustrada con una gala acorde con el acontecimiento que se anuncia. Será la primera carta de presentación del empresario a la ciudad de Sevilla. Los carteles, con la incógnita latente de Morante, deben estar a la altura de las expectativas levantadas. Los abonados, por su parte, esperan algún tipo de incentivo.

José María Garzón, empresario de la plaza de la Real Maestranza de Sevilla. / Erasmo Fenoy

Pero hay más cosas candentes que comentó Garzón, como el asunto de la televisión. El gerente de Lances de Futuro estaría abierto a un modelo mixto que sume la amplificación de la televisión pública -el éxito de las retransmisiones de Canal Sur en 2025 fue resonante- con la rehabilitación de OneToro, la plataforma televisiva -participada por su propio hermano Luis y liderada por Matías de la Puerta- que estaría en disposición de recuperar sus retos iniciales después de salir de un concurso de acreedores. 2025 ha sido un año de mera supervivencia para el equipo de OneToro que, con la nueva ordenación de las líneas de frente del toreo, podría recuperar el oxígeno perdido. Eso sí, Antonio Sanz había llegado a abrir una puerta a la retransmisión íntegra de la Feria de Abril por parte de Canal Sur. Habrá que negociarlo...

El caso es que mientras apuramos el año de la retirada de Morante y el fin de una era en la plaza de la Maestranza también se descuentan los días para que el vetusto cartel de la empresa Pagés se descuelgue de las oficinas de Adriano. Será el inicio de un tiempo nuevo, de otros modos, de un talante diferente en cinco años con apuesta de renovación. Pero la mudanza también da que pensar: en esas estancias se custodia un auténtico tesoro documental -contratos, carteles, entradas- que resume la historia del toreo desde la Edad de Plata hasta nuestros días. Merecerían un destino acorde a su importancia y quedar a disposición de investigadores y estudiosos o del mismísimo museo de la Real Maestranza.