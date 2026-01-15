We Love Flamenco 2026: Flamenca vintage en el segundo día de desfiles de la pasarela

La segunda jornada de desfiles de We Love Flamenco 2026 sirve de paréntesis a un gélido día de enero. Mientras el frío, la humedad y la neblina tienen secuestados a la ciudad, en el Hotel Alfonso XIII siempre es primavera. Los lunares y volantes aportan un toque de calidez y en la segunda jornada dibujan a una flamenca con aires bohemios que ya es todo un clásico sobre la pasarela. Boho, retro o vintage, la flamenca que propone Flamenca Pol Núñez siempre es una de las más esperadas y, en esta edición, vuelve a dejar claro que una flamenca diferente, pero que mantiene las bases, no sólo es posible, sino muy necesaria.

En esa línea vintage, las flamencas de Ángela & Adela llevan su personal improta al salón, con sus reconocibles faldas fluidas, su combinación de estampados y sus tejidos vaporosos. Su flamenca etérea contrasta con la que propone Alberto Mattey. El diseñador, que celebra el 25 aniversario de su firma, se incorpora a la pasarela y deja claro que su flamenca es femenina, satinada con siluetas ajustadas. Además, también pudieron verse los desfiles colectivos de la Diputación de Sevilla y de la Hermandad del Rocío de Sevilla.

La flamenca más vintage de Ángela & Adela

El desfile de Ángela & Adela en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Amalgama, el nombre de la colección de Ángela & Adela es un reflejo de su propia esencia, diseños que reúnen distintos estampados que conviven en armonía. En sus propuestas se observan mantoncillos vaporosos a contraste con los diseños, algunos colocados en pico, otros a modo de capita y otros cruzados sobre el escote. Destaca la tímida aparición de las madroñera. La mezcla de estamapdos de flores muy sutiles con prints de lunares de diferenres tamaños se observa en propuestas que se mueven en la misma gama cromática aunque también hay lugar para el contraste.

Los talles a la cadera siguen siendo el sello de identidad de la firma, que esta vez ajusta bastante los diseños al talle para dibujar a una flamenca muy femenina, pero muy sutil y elegante. Escotes de pico más elevado recuerdan a la flamenca clásica, que se aderezan con mantoncillos con el fleco corto. Las faldas muy vaporosas, sello indiscutible de la casa, con volantes pequeñitos, también intercalados en la propia falda, dejan claro que la técnica patchwork no tiene por qué ser sobrecargada. En cuanto a los detalles, destacan los lazos, alguna carrucha, pero fluida y los ribetes en terciopelo.

Todas las fotos del desfile de la Ángela & Adela en We Love Flamenco 2026

Contraste de rosa para la flamenca hippie de Flamenca Pol Núñez

El desfile de flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La flamenca hippie y bohemia de Pol Núñez no dejó indiferente a nadie. Una colección muy personal y en la que reiventa su sello de identidad para darle todavía más personalidad a sus flamencas. Estampados de flores para una flamenca colorista en los primeros lances de su colección dan paso a sus exclusivos lunares, que se combinan en faldas con volantes muy pequeños, algunos en cascada y otros colocados de forma dispar, sello indiscutible de la firma. Los colores teja y los tonos caldera marcan una nueva línea cromática para las propuestas de esta temporada.

Especialmente llamativo el bloque de diseños en magenta y carmín, que dan paso a propuestas en morado con lunares también en magenta y detalles turquesa y mostaza. Los tonos achampanados, el binomio blanco y negro y las propuestas empolvadas en un lino fresquito también conviven en una colección en la que no faltan los detalles. La flamenca Pol Núñez se mueve entre los favorecedores talles a la cadera y las faldas con movimiento, tanto con diseños con manguitas a la sisa y pequeños volantes como las elegantes mangas al codo. Mención especial a un diseño en gasa blanca combinado en negro con una falda de volantitos muy pequeños y ribeteados en blanco emulando una flor, además de los detalles en lazos.

Todas las fotos del desfile de Flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco 2026

La flamenca maximalista de Alberto Mattey

El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El diseñador se incorpora a la pasarela y celebra con su colección el 25 aniversario de la firma. Inspirada por toda la trayectoria de la firma, la colección muestra a una flamenca muy femenina, de talles ajustados y volúmenes medios. Los cortes sirena contrastan con los talles a la cintura y el volumen de las mangas contrasta con diseños con volantes de capa y faldas cansteras. Los tejidos marcan el contexto de cada diseño. Para la Feria crepes y jacquard estampados, plumetis y batistas para el Rocío, gasas, satenes y viscosa para las propuestas más festivas.

Todas las fotos del desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026