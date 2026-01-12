Calentito y con efecto tipazo, el vestido de punto de Mango con el que arrasan en rebajas las más estilosas

Las rebajas son el momento perfecto para renovar el armario y para invertir en prendas que habitualmente dejamos pasar. Ahora, con el mercurio descendiendo cada vez más, las rebajas se antojan perfectas para invertir en prendas calentitas. Ese abrigo de pelo en tendencia que te hacía ojitos y del que pasaste por su precios puede ser una buena inversión, pero no conviene centrarse exclusivamente en prendas externas. Los looks calentitos también se configuran con un conjunto de punto o con jerséis de lana y una buena falda, aunque la opción más cómoda, elegante y versátil siempre será la del vestido.

Cuando nos enfrentamos a un vestido de punto, siempre nos surge la misma duda: ¿el efecto saco desdibujará nuestra silueta? Para evitarlo, tienes que apostar por un vestido de punto que, además de abrigar, tenga efecto tipazo. Para facilitarte la búsqueda, te proponemos este vestido de punto de las rebajas de Mango. No sólo tiene efecto tipazo, también es bastante calentito y elegante y por eso las más estilosas están arrasando con él estas rebajas.

Ajustado, verde y calentito, así es el vestido con efecto tipazo de las rebajas de Mango

Cuando hablamos de vestidos de punto siempre se nos vienen a la mente las clásicas opciones en gris, negro o camel, pero hay vida más allá de este trío de color- De hecho, nuestro descubrimiento en las rebajas de Mango es un intenso verde militar, más típico de prendas como parkas o gabardinas, que nos parece bastante original. A la hora de encontrar las claves que hacen de esta prenda un vestido muy favorecedor hay que atender bien a su corte. Con el cuello perkins y bastante ajustado, el detalle del abdomen marca la diferencia.

Vestido de punto de Mango. / Mango

Para que un vestido de punto haga tipazo, tiene que tratarse d euna prenda ajustada. El problema es que, este tipo de diseños en una versión ajustada puede desdibujar la figura y provocar justo el efecto contrario. Para evitarlo, este vestido cuenta con unos pliegues en la zona del abdomen que, además de enmarcar la cintura, ayudan a disimular tripa, armonizar la figura y evitar el efecto saco.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con efecto tipazo de las rebajas de Mango tenía un precio de 39,99 euros y ahora está rebajado a 25,99 euros.

Ref: 17087799