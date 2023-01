Open Australia día 12: Djokovic - Tsitsipas y la final anunciada

No hubo lugar a la sorpresa en la pista central del Melbourne Park. Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic confirmaron que son los tenistas más en forma del circuito y se citan en la final del domingo (09:30). Nole disputará su décima final en Australia, con el récord de haber ganado las nueve disputadas anteriormente. De mantener ese registro, igualaría con 22 Grand Slam a Rafael Nadal, con la posibilidad de desbancarlo en los próximos meses, también la tendrá el español, como el tenista más prestigiosa de la historia. Por su parte, Tsitsipas llega a su primera final en Melbourne y luchará, a sus 24 años, por su primer Slam.

Además, no sólo está en juego el primer Grand Slam de la temporada, también luchan por el nº1 del ránking ATP, hasta ahora liderado por Carlos Alcaraz, que dejará de estar en lo más alto en favor del campeón en Australia.

Stefanos Tsitsipas, nº4 hasta el próximo lunes, ha pasado por encima de un Karen Khachanov que no pudo hacer frente al tenis del griego. No fue, ni mucho menos, un paseo para Stefanos, pero si lo suficiente como para no haber dudado en ningún momento de las tres horas y veintiún minutos de partido de su presencia en la final. El primer set fue de un nivel bajo para dos tenistas del calibre como los que se encontraban en pista. Muchas dudas al saque y cuatro breaks hasta el 6-6. Ahí decidió el griego con la sangre fría y la gran toma de decisiones que está mostrando en este torneo en los momentos más comprometidos.

Más asentados ambos en la segunda manga, Tsitsipas impuso su ley para dominar con su saque y plantear problemas al resto. Avisó en el tercer juego con bolas de rotura y con 4-4 no perdonó, con un ritmo de peloteo muy alto en la central y una grada volcada a su favor.

Parecía que podía cerrarlo en el tercero pero un bache en su juego, sobre todo con errores no forzados con el revés, metió a Khachanov en el partido, devolviéndole el break y anotándose el set en el desempate. No dio más margen el griego, que se puso por delante al principio del set y lo cerró con comodidad para avisar a Djokovic. 7-6 (2), 6-4, (6) 6-7 y 6-3 en tres horas y veinte minutos.

Una hora menos tardó Djokovic en sellar su pase. Como si de un trámite de una de las primeras rondas se tratara, superó a Tommy Paul. Eso sí, dejó algo de dudas en algún momento del partido, sobre todo en el primer set, con muchos errores forzados y dejándose empatar un 5-1. A partir de ahí empezó el festín del serbio.

Con un parcial de 12-1, el serbio cerró el primero (7-5), se anotó el segundo (6-1) y dejó listo el tercero (4-0). Relajación final para terminar el último set con 6-2. Cuando sube el nivel Nole, los rivales son títeres a su antojo, dominados y sometidos por un tenis que roza la perfección. Sólo esas dudas en el primer set, esa pierna todavía vendada y el brutal nivel de confianza con el que llega Tsitsipas son las bazas a las que se agarran los que no quieran ver al serbio levantar su vigésimo segundo Grand Slam en Melbourne el próximo domingo (09:30 horas).

Rod Laver Arena (09:30 horas): A. Sabalenka - E. Rykabina

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina buscan este sábado la oportunidad de hacerse con el primer Grand Slam del año. Ambas cerraron sus encuentros de semifinales sin muchos problemas, ante Magda Linnete y Victoria Azarenka respectivamente, reafirmando su condición de favoritas por su tenis sólido desde el fondo de pista.

La kazaja Rykabina parte con la ventaja de la experiencia tras haber llegado a la final, y ganarla posteriormente, en la pasada edición de Wimbledon. Por su parte, Sabalenka cuenta con la ventaja de los precedentes, ya que domina el cara a cara al haber ganado en las tres ocasiones que se han enfrentado las dos tenistas.

Todas las miradas apuntaban al mismo sitio, a la nº1 del mundo Iwa Swiatek, pero precisamente fue Rykabina la que la logró vencer en octavos de final. Final muy disputada, con dos tenistas ambiciosas y con la ilusión de ganar en Melbourne para seguir escalando en el ránking, asentarse en el circuito y engordar su palmarés.