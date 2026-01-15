Del registro horario digital a la Ley de Transparencia Salarial: todos los derechos laborales que llegan en 2026

La reforma de la indemnización por despeido o la transparencia en cuanto a los criterios retributivos son dos reformas exigidas por Europa.

El 2026 trae consigo numerosas novedades en el ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, se ha propuesto sacar adelante una serie de derechos laborales, ya sea para dar cumplimiento a la normativa europea o por haberse pactado con los agentes sociales. A continuación, detallamos cuáles son las ventajas que los trabajadores podrían comenzar a disfrutar en el medio plazo.

Este viernes 16 de enero volverá a reunirse la mesa del diálogo social con el propósito de acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026. El Gobierno ha planteado un incremento del 3,1% hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone una subida de 37 euros. Asimismo, los preceptores de esta cuantía quedarían exentos de tributar por el IRPF.

Trabajo asegura que la subida del salario mínimo incluso sin consenso con la patronal, que en origen proponía una subida del 1,5% y con tributación. En el ámbito sindical, CCOO exige asimismo reformar la regulación actual para evitar que las empresas absorban las subidas a través de la reducción de complementos y pluses salariales, lo que, según el Ministerio, se tramitará en un real decreto distinto.

Otro de los asuntos laborales pendientes es la implantación vía real decreto del registro horario digital, tras el rechazo al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral en el Congreso. Básicamente, esta reforma busca desarrollar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral y la contabilidad de las horas extraordinarias.

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán contar con un registro horario objetivo, fiable y accesible, en que cada trabajador fichará al inicio y al final de su jornada de manera personal, directa e inequívoca. Tanto los trabajadores como los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo podrán acceder de forma remota y en cualquier instante a estos registros.

Esta cuestión se encuentra a la espera de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo Económico y Social, tras lo que se remitirá el texto al Consejo de Ministros.

Reforma de las indemnizaciones por despido

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha fallado que la indemnización por despido improcedente es insuficiente en España e incumple la Carta Social Europea. En consecuencia, el Ministerio plantea implantar un nuevo sistema de indemnizaciones en que la cuantía atienda a factores como la edad, la antigüedad o la pertenencia del trabajador a un colectivo vulnerable. Si bien ya existe jurisprudencia en este sentido, cabe recordar que la indemnización se establece en la actualidad en 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

La Directiva 2023/970 tiene como objetivo reforzar el principio de igualdad salarial. Así, a partir del 7 de junio de 2026 las empresas estarán obligadas a informar sobre los criterios utilizados para la fijación de los salarios, de manera comprensible y verificable. Los trabajadores tendrán derecho a conocer los salarios medios de su categoría, desglosados por género, de los trabajadores que realicen el mismo trabajo o de igual valor.

Además, el rango salarial deberá ser visible en las ofertas de empleo y se prohibirá preguntar a los candidatos de los procesos selectivos por sus sueldos anteriores.