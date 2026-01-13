El Cuervo impulsa la Vía de la Plata con cuatro excursiones que recorren el tramo sevillano del Camino de Santiago

El Camino Vía de la Plata, tramo del Camino de Santiago que conecta Sevilla con tierras extremeñas, será protagonista en 2026 de un ambicioso proyecto de senderismo y sostenibilidad impulsado por el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. El Consistorio, a través de la delegación de Sostenibilidad Medioambiental, ha dado luz verde a un itinerario controlado que recorrerá 89 kilómetros repartidos en cuatro etapas, diseñadas para impulsar el turismo activo y estimular la conservación del patrimonio natural y cultural de la reconocida ruta de peregrinaje.

El Cuervo promociona la Vía de la Plata

La iniciativa, anunciada de manera oficial por fuentes municipales, responde tanto a la demanda ciudadana como a los objetivos de fomentar rutas sostenibles. No es la primera vez que El Cuervo de Sevilla coordina una actividad de estas características: en 2025 se realizó una edición previa centrada en la Vía Augusta, sentando un precedente que ha marcado la agenda para el nuevo ciclo. Según la organización, "el programa apuesta por consolidar la faceta medioambiental y la vertiente cultural de la histórica Vía de la Plata, enfocando la propuesta hacia todas aquellas personas interesadas en el senderismo con valor añadido".

Detalles del calendario: etapas, inscripciones y requisitos

Almadén de la Plata, desde el Cerro del Calvario. / Emilio J. De Los Santos

El diseño operativo de la actividad contempla un calendario escalonado entre enero y abril de 2026. El pistoletazo de salida está programado para el 25 de enero, con una primera fase de 22 kilómetros entre Sevilla y Guillena. Posteriormente, la segunda jornada, el 8 de febrero de 2026, cubrirá el trayecto de 19 kilómetros entre Guillena y Castilblanco de los Arroyos. La tercera etapa, considerada la más exigente desde el punto de vista físico, tendrá lugar el 15 de marzo de 2026, cruzando 28 kilómetros desde Castilblanco de los Arroyos a Almadén de la Plata. Por último, el 26 de abril se cerrará el recorrido oficial con un tramo de 20 kilómetros, llevando a los participantes desde Almadén de la Plata hasta El Real de la Jara, concluyendo en la Venta el Culebrín, ya en Badajoz. El proceso de inscripción se ha habilitado presencialmente, en la oficina de Tesorería del consistorio durante horario matinal de 10:00 a 13:00. Se establece una cuota de participación de 15 euros por etapa, cobertura orientada a gastos logísticos y traslados, con la explanada del Bar Andalucía como punto de encuentro y salida asignados para el grupo.

Impacto medioambiental y social: objetivos y retos del evento

El ciclo de etapas en la Vía de la Plata no solo aspira a incrementar la actividad física y el conocimiento histórico entre los vecinos y vecinas, sino que persigue metas elevadas en materia de sostenibilidad. La propuesta sitúa la protección de los entornos naturales y la valorización de la ruta jacobea en el centro de su razón de ser. Los responsables municipales subrayan que se han aplicado criterios de seguridad, monitoreo institucional y logística verde para permitir una experiencia respetuosa con el medio, a la vez que ofrecen el respaldo necesario a los participantes.

Sistema de participación y servicios al senderista

Las condiciones operativas fijadas por la organización obligan a una presencia física para la formalización de inscripciones, "garantizando la correcta gestión de la demanda, la asignación de recursos y el acompañamiento humano en todas las fases". El recorrido ha sido planificado a lo largo de caminos tradicionales, con señalización y personal de apoyo, contando en todo momento con la coordinación de efectivos de Protección Civil y agentes locales para responder ante cualquier eventualidad.

El Cuervo de Sevilla y el Camino de Santiago: sinergias en territorio y patrimonio

El camino avanza entre bellas dehesas. / Emilio J. De Los Santos

La apuesta municipal enlaza el calendario de rutas 2026 con los proyectos desarrollados en ejercicios anteriores, consolidando El Cuervo de Sevilla como enclave estratégico para el senderismo histórico en Andalucía occidental. Los recorridos precedentes, como el Camino de la Vía Augusta en 2025, sentaron las bases para un crecimiento progresivo del interés ciudadano en las actividades de turismo activo, contribuyendo, según el propio ayuntamiento, a 'la cohesión social y el disfrute del patrimonio natural entre generaciones'.

Preguntas frecuentes sobre la ruta y la organización

¿Es necesario realizar el registro presencialmente? Sí, la inscripción solo se tramita de forma presencial en la oficina municipal de Tesorería, dentro del horario establecido.

Sí, la inscripción solo se tramita de forma presencial en la oficina municipal de Tesorería, dentro del horario establecido. ¿Qué cubre la cuota de inscripción? Los 15 euros por etapa incluyen el desplazamiento y parte de la logística administrativa del evento.

Los 15 euros por etapa incluyen el desplazamiento y parte de la logística administrativa del evento. ¿Quién puede participar en las etapas? Cualquier ciudadano interesado, siempre que cumpla con los trámites de inscripción y acepte la normativa de participación.

Cualquier ciudadano interesado, siempre que cumpla con los trámites de inscripción y acepte la normativa de participación. ¿Es obligatorio completar todas las etapas? No, se puede elegir participar únicamente en las jornadas de interés particular para cada persona.

¿Qué es la Vía de la Plata y cuál es su importancia?

La Vía de la Plata es una antigua calzada romana que desde épocas remotas articula el eje suroeste-noroeste de la península ibérica, enlazando el valle del Guadalquivir y la actual Sevilla con Astorga, en León. Su relevancia histórica y cultural ha permitido la pervivencia de una vía caminera fundamental para la peregrinación jacobea desde el sur y el oeste hasta Santiago de Compostela. Con un marcado carácter transversal, la Vía de la Plata es hoy valorada como uno de los grandes corredores de turismo cultural en España, con etapas que atraviesan parajes de notable valor ecológico, municipios de gran riqueza monumental y recursos patrimoniales de especial interés.

Puedes consultar la guía de la ruta completa desde aquí: