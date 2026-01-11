Una posible venta que asoma en el Betis

De todos los futbolistas que tiene cedido el Real Betis Balompié, sin duda el que mejor rendimiento está dando hasta el momento es Guilherme Fernandes en el Valladolid. El meta luso está siendo de lo poco salvable del Valladolid de Víctor Orta, que de momento marcha en la posición n.º 12 en LaLiga Hypermotion a nueve puntos de los puestos de play-off de ascenso, y a 13 puntos del ascenso directo, que era su objetivo para este curso. Es por eso que poco a poco se va vislumbrando como una venta casi asegurada del conjunto verdiblanco, ya que está a punto de cumplir el primero de los dos requisitos para que esta sea obligatoria.

Las condiciones de la cesión de Guilherme Fernandes al Valladolid son las siguientes: cesión con opción de compra voluntaria de una cifra que gira en torno al medio millón de euros. Eso sí, esa voluntariedad puede tornar en obligatoriedad si el guardameta disputa 22 partidos oficiales con su nuevo equipo (acumula ya 20, este domingo 11 de enero jugará el n.º 21 ante el Leganés y lo normal es que ese partido n.º 22 lo dispute en casa del Ceuta el 17 de enero) y también que se produzca ese ascenso a la categoría de oro.

Guilherme Fernandes jugando con el Valladolid en Castalia / GF

Un gran rendimiento y buenos informes

En definitiva, los informes que manejan tanto en Valladolid como en el Betis son muy buenos y los aficionados pucelanos están muy contentos con el rendimiento de Guilherme esta temporada. Hasta el momento ha jugado 20 partidos en la categoría de plata del fútbol español en los que acumula 1.800 minutos, ha conseguido dejar la portería a cero en un total de cinco ocasiones y ha detenido un penalti de los cinco que le han lanzado.

Luego, en el momento en el que se produzca esa compra por un módico precio ya pactado, entrará en escena la voluntad del combinado heliopolitano, que sigue teniendo a su todavía futbolista en el radar de cara al futuro. Y es que en el contrato firmado en la cesión se recoge una información revelada en exclusiva por este diario hace ya unos meses: el Betis puede recomprarlo durante tres campañas por 1,5 millones de euros, 3 millones de euros y 4 millones de euros. Una recompra que se haría efectiva si la evolución del portero es tal que merecería un puesto como meta bético y, por tanto, esas cantidades no son demasiado altas para ese motivo.