Una temporada que promete si el Betis se mantiene vivo en enero

El Real Betis Balompié se encuentra en estos momentos en una situación bastante compleja. Los verdiblancos necesitan urgentemente fichajes. Así mismo lo reconocen desde dentro del propio Benito Villamarín (ahora, La Cartuja), sobre todo en la parcela del delantero centro y del lateral zurdo. Y estos, de momento, van a cámara lenta por la situación económica (se necesitan salidas urgentemente). Además, Manuel Pellegrini está teniendo que afrontar partidos decisivos como los octavos de Copa, el choque ante el Villarreal o los dos partidos restantes de Europa, sin futbolistas clave. Isco, Cucho Hernández, Amrabat, Ez Abde, Bellerín... Todo jugadores clave. Para colmo, el Ingeniero no está sabiendo sacar el máximo rendimiento (ni los jugadores darlo) de piezas como Antony, Lo Celso o Rodrigo Riquelme.

Todo apunta dificultades, y es precisamente en esos momentos en los que todos deben estar unidos. Terminar el mes de enero vivo (y en condiciones muy favorables) en todas las competiciones es algo fundamental. Ante esta complicada situación, el objetivo prioritario debe ser mantener, al menos, la distancia que hay con la cuarta plaza (nueve puntos) e intentar sumar algunos puntos en Europa para estar entre los ocho primeros y así ahorrarse una ronda (restan PAOK y Feyenoord).

Amrabat, en un encuentro con Marruecos. / JALAL MORCHIDI / EFE

Recuperar efectivos es clave en el Betis

Una vez que termine el mes de enero, los verdiblancos afrontarán las fases decisivas de Copa del Rey y UEFA Europa League, y lo harán con fichajes en la zona de la delantera como mínimo, y habiendo recuperado ya a jugadores como Amrabat, Abde o Bellerín, que están fuera por lesión o Copa de África. De hecho, no sería raro que en los primeros coletazos del mes de febrero ya comenzase a hacer ruido una posible vuelta de Isco Alarcón, un elemento ultranecesario.

Ahí radica la clave de todo. Cerrar filas, unirse como hicieron los aficionados que acudieron a La Cartuja ante el Elche y fueron parte clave de la remontada ante los de Sarabia, y una vez que comiencen a llegar los refuerzos, comenzar a despegar.

Manuel Pellegrini, en el banquillo del Carlos Tartiere en el duelo contra el Oviedo. / Eloy Alonso / Efe

El calendario del Betis en enero y el inicio de febrero

"Tuvimos el convencimiento y la entereza de ir a por el partido con el marcador en contra con el espíritu del equipo de no darse nunca por vencido", indicó el Ingeniero en rueda de prensa: "Contra el Oviedo hicimos un partido muy completo y no pudimos ganar. Hay que separar el resultado del funcionamiento. En el primer tiempo contra el Elche nos faltó creatividad y movilidad, pero los partidos duran 90 minutos y el equipo reaccionó para firmar una clasificación que sabíamos que iba a ser muy complicada".

Los partidos que afrontarán los béticos en el mes de enero hasta su cierre son: Villarreal este sábado 17 en La Cartuja, PAOK en Grecia el jueves 22, Alavés en Vitoria el domingo 25, Feyenoord en La Cartuja el día 29 y el Valencia en el mismo escenario ya será el día 1 de febrero.