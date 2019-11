Plaza de Doña Elvira, la más internacional

Charming square just few steps near Real Alcázar. Fontaine, orange trees, birds, restaurants and beautiful sunlight, what else! Esta sensación le dejó la Plaza de Doña Elvira a Alex, un turista parisino que la visitó el pasado mayo. La traducción es la siguiente: Encantadora plaza a pocos pasos cerca del Real Alcázar. Fuente, naranjos, pájaros, restaurantes y hermosa luz del sol, ¡qué más!

La internacionalización de este punto del barrio de Santa Cruz es un evidencia diaria. No es casual que las rutas turísticas pasen por esta plaza, que permite sentarse y disfrutar de la atmósfera que allí se crea. Los guías probablemente les cuenten a los turistas que allí estaba un famoso corral de comedias donde en el siglo XVII estrenaba sus obras Miguel de Cervantes. O que en ese lugar estaba la casa de Don Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Elvira. De ella recibe su nombre la plaza, del Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Una placa cerámica deja constancia de ello en una de las paredes desde hace dos décadas.

La reurbanización que se hizo del barrio de Santa Cruz entre 1911 y 1918, dirigida por el arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia, permitió crear esta histórica plaza, que ahora mezcla casas particulares con alojamientos turísticos. Y en las plantas bajas, restaurantes y tiendas de souvenirs. El centro queda reservado para bancos de azulejos, naranjos y una bella fuente central.

El trasiego del día, con cientos de paseantes y veladores llenos, se torna tranquilidad y silencio por las noches. Momento en que muchos sevillanos aprovechan para disfrutar de uno de sus tesoros, ya sea llegando a ella por la calle Rodrigo Caro desde la también preciosa Plaza de la Alianza, o por la estrecha calle Vida.

Ayúdanos a elegir la plaza más bonita

Como punto de partida, proponemos a nuestros lectores que nos ayuden a elegir la plaza más bonita. Partiremos de un listado de 20 plazas que por su ubicación, importancia y belleza son relevantes en Sevilla. Y con el paso del tiempo se han convertido en lugares imprescindibles para conocer la ciudad y vivirla intensamente.

El listado de plazas que someteremos a votación. En los próximos días, iremos incorporando un reportaje y una fotogalería de cada uno de los enclaves:

Plaza de Santa Marta, un escondite junto a la Catedral de Sevilla

Plaza de Doña Elvira, la más internacional

Plaza de Santa Cruz

Plaza de las Tres Cruces

Patio de Banderas

Plaza del Triunfo

Plaza de la Virgen de los Reyes

Plaza de San Lorenzo

Plaza de San Francisco

Plaza Nueva

Plaza de Santa Ana

Plaza de los Refinadores

Plaza del Museo

Plaza de la Gavidia

Plaza de Santa Isabel

Plaza de la Magdalena

Plaza del Salvador

Plaza de Pilatos

Plaza de San Pedro

Plaza del Cabildo

Durante las próximas tres semanas, recorremos desde Diario de Sevilla estas 20 plazas a través del reportajes que se han preparado con el equipo de Fotografía y Redacción, aunando la visión más periodística e informativa sobre los elementos reseñables que contienen cada una de ellas. Dedicaremos un día a mostrar todos los atractivos y singularidades de cada una de los aspirantes y, al final del recorrido, podremos votar.