En directo, el Derbi Sevilla-Betis, minuto a minuto

El Sevilla FC y Real Betis se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 20:45 en un nuevo y apasionante derbi sevillano. Máxima rivalidad en un encuentro en el que están en juego las ambiciones europeas de ambos equipos.

-Así es el ambiente en el hotel de concentración del Sevilla, que a las siete pondrá rumbo al Ramón Sánchez-Pizjuán.

-Dos horas ya para que empiece el derbi.

-Buen momento para recordar dónde ver el derbi.

-Siguen los mensajes de futbolistas en las redes sociales.

-Dos análisis tácticos sobre cómo llegan Sevilla y Betis a este partido. Virtudes y defectos en ambos contendientes. ¿Cuál será la clave del partido?

-Ex jugadores de Sevilla y Betis también muestran sus experiencias en los derbis en redes sociales. Dos casos, Daniel Alves y Fabián.

-En el Sevilla, la gran duda de última hora es la presencia de Gonalons.

-En el Betis, la gran duda es la presencia de Sergio Canales. Este tuit acaba de poner el cuadro verdiblanco.

-Seguimos con este análisis sobre el momento en el que llegan ambos equipos.

-Empezamos por lo que han dicho los entrenadores, Joaquín Caparrós y Quique Setién, en sala de prensa.

-Poco a poco, iremos repasando todo lo vivido en estos días previos al derbi.

-Después del derbi femenino de esta mañana, en el Benito Villamarín, el ambiente de cara al partido sigue creciendo en torno al Sánchez-Pizjuán y el hotel de concentración del Sevilla FC, y en los aledaños del recinto bético y el hotel habitual de los verdiblancos.

-Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo y apasionante derbi sevillano que podrás seguir aquí en el minuto a minuto.

En la lista de convocados por parte del Sevilla FC está la plantilla al completo, incluso los ya descartados Wöber y André Silva, evitando así dar pistas al equipo rival. Los sevillistas están concentrados en el Meliá cercano al Estadio Sánchez Pizjuán de donde saldrán a las 19:00 camino al partido.

En el Betis, Setién ha hecho lo propio: todos los futbolistas están convocados, incluso el tocado Sergio Canales. Así las cosas, hasta que no se conozcan el once inicial, la alineación del Betis seguirá siendo otra de las incógnitas.

El tercer protagonista del derbi Sevilla-Betis, el árbitro del partido, no es otro misterio por desvelar: el colegiado canario Hernández Hernández será el encargado de pitar el derbi sevillano en el Sánchez Pizjuán.

Los de Joaquín Caparrós llegan ocupando el quinto puesto de la clasificación, a un punto de las plazas de Champions que delimita el Getafe. Por otro lado, el conjunto que dirige Quique Setién es noveno a tres puntos del Valencia y de la Europa League.

Joaquín Caparrós ha descartado a Andre Silva de forma tajante. "Sigue con las molestias y no va a estar en la lista de convocados, no va a estar apto para el partido de mañana". Tranquilo y centrado en su equipo, el utrerano ha dicho que está el vestuario está muy motivado "pero porque es el partido más inmediato, qué duda cabe que tiene un plus por lo que es el rival y por lo que significa en la ciudad".

Por su parte Quique Setién, entrenador del Betis lo tiene claro: "¿Europa o derbi? Jugar en Europa, sin duda", zanjó el preparador verdiblanco, que también tiene claro cómo deben afrontar sus jugadores un duelo como el de hoy en Nervión. "Siempre les digo a los jugadores cuando llegan partidos decisivos que pongan el corazón con cada acción, pero que estos duelos se ganan con la cabeza, con la frialdad que hay que tener para tomar buenas decisiones.

