En-Nesyri abre de par en par una ventana de frescura en el mercado

No hace ni dos años cuando el Sevilla rechazó por En-Nesyri una oferta que, según algunas fuentes, llegó a superar los 30 millones de euros. Fue en enero de 2021 y por entonces el delantero sevillista, que terminaría aquella temporada histórica, la del récord de los 77 puntos, con 24 goles, 18 en Liga y 6 en Champions, era una heterodoxa fuerza de la naturaleza desatada que cabalgaba marcando goles hasta de tres en tres. El futbolista, en aquel entonces, incluso rechazó la jugosísima oferta del West Ham. "Me quedo, no voy a ningún lado. Quiero estar aquí". Su frase fue rotunda y vino a ratificar la política hacia la que había virado el Sevilla. Su gol decisivo en un derbi, también con la derecha, ratificó el acierto. Luego todo se torció. Pero En-Nesyri vuelve a cabalgar con brío.

La histórica clasificación de Marruecos a octavos de final del Mundial como primera de grupo, y con un soberbio gol de En-Nesyri, que también hizo historia al convertirse en el primer marroquí en marcar en dos Mundiales –el anterior se lo hizo a España en Rusia 2018– ha reabierto completamente la espita de la esperanza. La esperanza en varios sentidos, tanto desde el punto de vista de la definitiva recuperación de un jugador que no es el mismo desde la lesión muscular en la que recayó en noviembre de 2021, y que tuvo su apéndice de controversia con su participación en la Copa de África 2022 y las ironías del entonces seleccionador marroquí, como desde la perspectiva del mercado y la necesidad acuciante del Sevilla.

Cabe imaginar a José Castro, Monchi y José María del Nido Carrasco apretando los puños con el gol de En-Nesyri, un soberbio tanto, además: carrera al espacio, control con la izquierda y disparo sobre la marcha con la derecha, tan fallona hasta desesperar al sevillismo otras veces. Incluso marcó un segundo gol, pero fue anulado por fuera de juego posicional de un compañero.

En enero de 2021, el Sevilla y En-Nesyri rechazaron al West Ham, aunque desde Inglaterra continúan asegurando que David Moyes sigue enamorado del futbolista y que podría volver a la carga por él ante la sequía goleadora de los hammers. Entonces habría sido el momento de vender al internacional marroquí, siguiendo el modelo del que tanto ha presumido el club siempre. Pero entonces el Sevilla se codeaba con la crema de la Liga y peleó en alguna fase por tutear al líder, el Real Madrid, e incluso empezó a hablarse de que podría aspirar a ganar la Liga.

Además, el mercado estaba en deflación por el Covid y parecía que cualquier oferta era baja... Ahora parece mentira, pero fue así. Luego fue a peor porque la verdadera deflación del mercado vino tras la pandemia, durante la que el club optó por retener a sus mejores valores y seguir acudiendo al mercado tanto en verano... como en invierno, que fue cuando llegó En-Nesyri al Sevilla: lo fichó del Leganés en enero de 2020 por 20 millones de euros.

Dos años después, el Sevilla es decimoctavo y pelea en la zona de descenso, y el comité ejecutivo del club, tras la destitución de Lopetegui y el efecto gaseosa de Sampaoli, ha prometido "solucionar los problemas" de una plantilla a la que ya nadie se atreve a negarle sus carencias. Pero se está encontrando con varios problemas en uno: el financiero, tras dos ejercicios deficitarios por el giro en la política de mercado; el de exceso de elevadas fichas y elevada edad, en una deriva que no supo frenar Monchi; y la falta de jugadores con cotización en el mercado. Y aquí es donde En-Nesyri, como antes Bono, abre una refrescante ventana.