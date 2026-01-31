SIMOF 2026: La flamenca se tiñe de rojo en el segundo día de desfiles de la pasarela

La segunda jornada de SIMOF deja claro que la flamenca más clásica es la que se lleva esta temporada. Quizás nunca dejó de llevarse, pero ahora es cuando los diseñadores apuestan por reivindicarla. Al menos esa es la estela que siguen los diseñadores en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, con algunas excepciones. Propuesas minimalistas, con algún volumen en enaguas y juego con los escotes, y mucho rojo, negro y blanco destacan en unos diseños en los que los lunares más pequeños dibujan un nuevo paradigma para este estampado.

Los jóvenes talentos también tienen hueco sobre la pasarela y demuestran su personal visión del traje regional más a la vanguardia en el Certamen de Jóvenes Diseñadores, del que Guillermo Rodríguez Oria ha resultado vencedor. Además, por primera vez se ha celebrado Inusual SIMOF, donde José Hidalgo ha presentado una colección inspirada en Lorca y Juan Boleco ha puesto la nota más original con sus looks inspirados en Egipto.

Punto fuerte de la tarde, los diseños con amapolas en 3D de Ana Morón y las flamencas con una estética neocoplera de Antonio Gutiérrez. Ambos diseñadores plantean un punto de inflexión en esa flamenca clásica que parece que se impone. Alonso Cózar también traspasa la línea de la flamenca arquetípica y muestra su lado más elegante.

Flamenca lorquiana en José Hidalgo

El diseñador hace gala de esa elegancia innata de sus diseños y propone una colección cápsula en la que hace un recorrido por el imaginero lorquiano. Los rasgos principales de sus diseños son la elegancia clásica, con matices contemporáneos, como se aprecia en esta coleccion cápsula. Comodidad, tejidos naturales, exaltación de la figura femenina y un sutil movimiento son los pilares de sus propuestas.

El viaje sensorial de Juan Boleco

Juan Boleco presenta Té de Menta, una colección con la que que invita a un viaje sensorial donde tradición y evocación cultural se encuentran. Inspirada en los mercados de Egipto y en la riqueza cromática del país, la colección construye un lenguaje propio a través del color, la luz y el movimiento. Té de Menta es una pausa dentro del tiempo, una colección que combina intensidad y serenidad, fuerza y delicadeza.

Toques dorados para la flamenca de Sergy & Tapiju

En su primer desfile en solitario, la firma propone una colección inspirada en la tradición taurina, los caballos y la moda flameca. Una simbiosis de conceptos que dibuja una flamenca de siluetas marcadas y grandes volantes. En esta colección, además, la firma juega con los apliques en dorado, que adorna diseños en negros y se convierten en lunares de tamaño medio.

El vinilio se se convierte en el hilo conductor de esta colección en la que destacan los rojos, negros y blancos. Especial meción a los diseños turquesa, que combina con tonos rosas, estampados de flores y lunares dorados. No faltan las chaquetillas toreras y los sombreros.

El sello de identidad de José Joaquín Gil

El diseñador utiliza en Las letanías el color blanco como hilo conductor de la colección. En estas propuestas destacn los elevados talles, con volantes pequeño y faldas más rectas con detalles en jaretas. Los volantes en mangas a la sisa son parte de su sello de identidad, igual que los conjuntos en dos piezas con blusita y faldas midi con volantes de capa.

Juega con la superposiciones de tejidos en diseños de gasa, sobre todo, en diseños de color azul y donde los cuerpos son más rectos que sinuosos. En su paleta cromática también destacan el verde hoja y el fucsia y tampoco faltan los marrones, destacando los diseños en gris. Los lunares están presentes, pero siempre desde la elegancia del tamaño medio y salpicando los tejidos.

Las amapolas de Ana Morón

La diseñadora se ha labrado su sello de identidad a través de los elementos en 3D, un leitmotiv en todas sus colecciones. En Efimero lo encontramos a través de las amapolas, que se suporponen en mangas, escotes y faldas en un constante ensalzar la belleza femenina. Su grandes amapolas rojas elevan diseños a tono, pero también se suman al binomio blanco y negro en propuestas estampadas en lunares y a rayas. La diseñadora siempre acostumbra a las combininaciones de colores extremas y en esta colección se une al color block más en tendencias: rojo y rosa.

Con las amapolas como elemento distintivo de la colección, la diseñadora se gusta especialmente en los rojos, con faldas muy voluminosas, volantes que parecen pétalos y superposiciones en escotes. Los complementos, también de amapolas, son de la firma Samuel Ortega.

Mix de estampados en José Raposo

Lola es una declaración de intenciones. Nombre de mujer fuerte y empoderada, la colección dibuja a una flamenca en la que conviven los patrones clásicos con los cortes más innovadores. Destan los escotes amplios, generosos y cuadrados, los tejidos plisados en escotes y talles y los estampados a rayas o de flores. Los volantes en los bajos son sencillos, es en hombros y escotes donde se vuelven maximalistas.

En las propuestas de José Raposo conviven las faldas con enaguas volumininosas, pero también las más ligeras, con transparencias y volantes en cascada y movimiento.

Todo al rojo en Guillermo Peralta

Al compás del Real, una colección inspirada en la propia Feria y sus diferentes momentos. Una línea de looks de inspiración en la que no falta el rojo, el negro y el blanco en conjuntos dos piezas, monos y vestidos ajustados. El rojo es un color predominante en diseños en los que las faldas noacen de talles bajos y presentan voluminosas enaguas. El diseñador juega con los escotes, detacando los cuadrados, en forma de corazón y los asimétricos.

La flamenca neocoplera de Antonio Gutiérrez

Es uno de los diseñadores más esperados de SIMOF y su personal visión de la moda flamenca es la responsable. Antonio Gutiérrez acostumbra a proponer colecciones que van un paso más allá de lo que son las tendencias en moda flamenca per se. El diseñador experimenta en los conceptos y juega con los detalles artesanales en todos sus diseños. En Adiós mi España querida transita por la imagen de las copleras y la devuelve renovada y enuna versión mucho más actual.

Entre sus propuestas, que se mueven entre los rojos, amarillos y buganvillas, se observan referencias al icónico vestuario de Miguel de Molina. No faltan las chaquetillas toreras bordadas y la combinación de estampados florales y de lunares, todos de creación propia. Cuando tiñe sus diseños de negros huye del total look y prefiere el mix de estampados con las rayas como protagonistas o el binomio blanco y negro. La flamenca de Antonio Gutiérrez es de cintura marcada y faldas de grandes vuelos, pero con un punto de elegancia minimalista.

La flamenca de alma de soul de Alonso Cózar

El diseñador cierra la jornada con Flamenca Soul, una colección que nace de la raíz flamenca. Tradición y vanguardia dialogan en una propuesta que celebra la identidad sin renunciar a la evolución. Destacan las siluetas femeninas y estilizadas, con protagonismo del cuerpo y el movimiento. Volúmenes estudiados en mangas y faldas, cortes que marcan cintura y diseños que alternan estructuras limpias con caídas fluidas son las señas de identidad de una flamenca que se reinventa.

La flamenca de Alonso Cózar es elegante, sutil y coqueta. Se mueve en los tonos empolvados y en los tierra y no necesita artificios.Su mangas son discretas, en su mayoría, sin volantes y los escotes se ajustan a la caja. Las tiras bordadas, en bajos, volantes y talles refuerzan ese concepto de flamenca delicada.

