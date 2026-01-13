Radar Betis semana 20: Así les ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, aunque lo cierto es que queda muy poquito para que vuelva a estar disponible y pueda tener protagonismo sobre el terreno de juego. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

Esta semana nuevamente vuelve a ser Iker Losada el futbolista más destacado de los cedidos. Después de que Luis Castro le diese la oportunidad de salir de inicio ante el Sevilla y este la aprovechase con un buen partido y un gran gol, hizo lo propio el entrenador portugués ante el Espanyol en el Ciutat de Valencia, y Losada replicó su actuación, dándole con su gol un importante punto a los suyos.

Guilherme Fernandes, al borde de la expulsión

El guardameta bético fue titular en su partido número 21 con el Valladolid. Si disputa uno más, se cumplirá la primera de las dos premisas para que tenga que ser comprado obligatoriamente por el combinado pucelano. En el partido recibió tres goles después de pararle un penalti a Juan Cruz que tuvo que volver a lanzarse. Al final del choque fue expulsado pero la imagen se revisó en el VAR y se le retiró esa tarjeta.

Defensivamente no fue un mal partido para Nobel Mendy con el Rayo Vallecano. Eso sí, volvió a aparecer en la foto en el gol en contra, en este caso, de Muriqi. Terminó aportando bastante con nueve intervenciones defensivas y lo más importante, su capacidad para tener continuidad, no lesionarse y mantener el nivel defensivo en la élite no para de crecer.

Nobel Mendy celebra el gol anotado ante el Valencia / LaLiga

Cada vez menos protagonismo para el resto

Sergio Arribas vio como la jornada anterior fue un espejismo y simplemente contó con cuatro minutos en el choque de este lunes. Gonzalo Petit, que está a punto de irse cedido al Granada después de que el conjunto andaluz pague la penalización al Mirandés y se haga cargo de su sueldo, no jugó por sanción. Al igual que un Ismael Barea que no lo hace porque ya no cuenta para su entrenador y está a punto de salir también de Miranda de Ebro.

Los próximos partidos de los jugadores cedidos por el Betis si es que siguen en sus correspondientes equipos en su mayoría son: