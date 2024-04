Omar Montes estrena la sevillana que grabó en las Tres Mil Viviendas

El artista madrileño Omar Montes se desplazó a finales de marzo a las Tres Mil Viviendas en Sevilla para grabar el que será el videoclip de su nueva canción. Se trata de una sevillana que ha versionado el joven y lo hace con su particular género urbano, la llegada de Montes a este barrio sevillano supuso una gran revolución y es que el madrileño tiene una gran popularidad entre los más jóvenes y estos no dudan en acercarse a él cuando está granado algunos de sus vídeos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontes)

La idea de llevar esta grabación acabo en esta localización se debe en gran medida a la popularidad de otro de los residentes de las Tres Mil Viviendas, Manuel Jiménez @manueljimeneeee, que cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y son muchos los que se sienten identificados con el contenido que sube tanto a Instagram como a TikTok. El joven sevillano lo que da a conocer es su barrio, sus costumbres y se enorgullece de pertenecer a él, esto le ha traído a Manuel Jiménez la posibilidad de poder visibilizar lo que ocurre en su interior y dar una imagen diferente de la que se suele proyectar de las Tres Mil Viviendas, que es uno de los barrios más empobrecidos de Sevilla y de Andalucía.

Con la ayuda de Manuel Jiménez y de la bailaora Lucía Benavides, le proyecto de Omar Montes saldrá finalmente este lunes 8 de abril a las 23:59 de la noche. La sevillana forma parte activa del videoclip del artista y hay vídeos en las diferentes redes sociales que muestran un pequeño fragmento de la joven bailando, ataviada con un traje de flamenca junto a Omar Montes En este vídeo también se aprecia cómo ambos están rodeados de algunos de los vecinos del barrio que no dudan en tocar las palmas y hacer compás. Lucía Benavides, precedente de Utrera, saltó a la fama tras su paso por el concurso Tierra de Talentos de Canal Sur donde conquistó al jurado con su particular forma de bailar, desde entonces la joven no ha parado de trabajar en multitud de proyectos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR MONTES (@omarmontes)

El cantante subió hace apenas unas horas una publicación junto a Manuel Jiménez en el que aparece disfrutando de un domingo acompañado de algunos de los vecinos de las Tres Mil Viviendas, se le puede ver junto a la parrilla preparando la comida y también bailando con algunos de los presentes.