SIMOF 2026: La flamenca de siempre se consagra en la última jornada de desfiles

La Semana Internacional de la Moda Flamenca pone punto final a cuatro intensas jornadas de desfiles. Sobre la pasarela, diseñadores y firmas han dejado claro que la flamenca tradicional es la que se impone esta temporada. No sólo con los cortes, más clásicos y fluidos que en anteriores temporadas, también a través de los colores. El rojo se convierte en uno de los colores predominantes, pero también las tonalidades más vivas y alegres, propias de la primavera.

En su última jornada, SIMOF muestra a esa flamenca clásica y tradicional, que se gusta en los tejidos con caída y que también bebe de la estética sesentera. Propuestas que recuerdan a las folclóricas, looks de inspiración y faldas con volúmenes en los diseñadores más noveles son algunas de las propuestas con las que SIMOF pone punto final a su 31ª edición.

El sello flamenco de Maricruz & Montecarlo

El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La firma veterana presenta la colecció nTerra, en la que se mantiene fiel a su estilo, con cortes clásicos y propuestas sencillas. Las faldas, en su mayoría de neja, combinan vuelo y volumen en su justa medida y en ellas conviven volantes de tamaño medio. Algunos en casos asimétricos, en otros, en cascada, los volantes nacen de talles bajos que ajustan la silueta femenina.

El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Anticipándose a las temperaturas primaverales, desde la firma apuestan por mangas a la sisa con volantes pequeñitos. Los mantoncillos, complemento imprescindible para la firma, son de fleco corto y van colocados en pico. La gama cromática de esta colección va desde los tonos tierra a los verdes, pasando por los fucsias y los rojos, sin dejar a un lado los negros. No faltan los tonos cálidos, desde los teja a los caldera, llegando a los marrones.

El desfile de Maricruz & Montecarlo desde 1958 en SIMOF 2026, todas las fotos

Flamenca clásica en Diseño Hermanas Serrano

El desfile de Diseño Hermanas Serrano en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Las diseñadoras hacen honor al nombre de su colección y plantean una colección que bebe de los clásicos. Esencia del sur es una amplia amalgama de diseños minimalistas en los que destacan las faldas en neja y los volantes a capa. Escotes en V, mangas que llegan al codo, pero con detalles en los hombros, y una combinación de volantes de tamaño medio que discurren por faldas con vuelo y movimiento.

El desfile de Diseño Hermanas Serrano en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

En esta coleccióm, las diseñadoras apuestan por incoporar elementos clásicos, como tiras bordadas. La gama cromática es bastante amplia, abarcando desde los clásicos rojos, los vivos buganvillas y los azules, hasta los amarillos y beiges. Los tonos cálidos, tendencia en el street style, también tienen especial protagonismo.

El desfile de Diseños Hermanas Serrano en SIMOF 2026, todas las fotos

Flamenca con sutiliezas en Manuel Odriozola

El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

El diseñador se insipra en la cultura musulmana en su nueva colección. Bajo el nombre de Al Andalus, la colección muestra diseños fluidos, con una fuerte presencia de los looks de insporación. La inspiración musulmana se aprecia a través de los tejidos, destacando la fluidez de las sedas y las gasa, o los colores. Los metalizados y dorados se conjugan con bordados y apliques en pedrería para dibujar una flamenca elehgante y más vaporosa.

El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Los tejidos presentan patrones geométricos y las formas son sueltas, envolventes y muy sutiles. En cuanto a las tonalidades, el diseñador juega con los azules cobalto, verdes esmeralda, ocres, granates, calderas y tierra. Una colección de alto nivel pensada para una flamenca más sutil y no tan de raiz, más elegante y sofisticada.

El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos

Las flamencas sesenteras de Lucía Ruiz

El desfile de Lucía Ruiz en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Ganadora del Certamen de Diseñadores Noveles en 2025, la diseñadora lleva a la psarela su primera colección como profesional con Folklore. En su debut, la diseñadora encuentra la inspiración en la estética de los años 60. Faldas midi con maxivolumen, faldas en evasé, colores saturados y grandes lunares redefinen a una flamenca que marcó una década icónica. En su primera colección como profesional, la diseñadora establece un diálogo entre lo tradiocional y lo más actual sin caer en clichés.

El desfile de Lucía Ruiz en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Una colección de volúmes y juego con elementos de los años 60, en la que destacan las siluetas tradicionales, con cortes clásicos, tanto a la cadera como a la cintura para darle movimiento a las faldas. Rescata de los 60 elementos decorativos como aros de acetato, pulseras y peinetas.

El desfile de Lucía Ruiz en SIMOF 2026, todas las fotos

Flamencas inspiradas en Locomía en Castrejón

El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

La diseñadora propone una colección inspirada en la estética del grupo musical Locomía. Entre sus propuestas se bservan diseños con chorreras, hombreras, terciopelos y encajes. Su propuestas, con una marcada personalidad, ceden el protagonismo a hombreras y tejidos fluidos. Destacan los corsés ajustados, las formas en X y, las hombreras y los tejidos fluidos. Las faldas prominentes también tiene un lugar especial en esta colección en la que destacan los rosas empolvados y los burdeos.

El desfile de Castrejón en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

El desfile de Castrejón en SIMOF 2026, todas las fotos

Volúmenes coloridos en Con T D'Touché

El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

El silencio de una tarde de primavera es una colección que parte de un concepto claro: La lucha de una flor blanca, que nació en un entorno seco y oscuro, por descubrir cuál es su verdadero color. Bajo esta premisa, se plantean siluetas de formas sencillas, pero muy trabajadas, que marcan la figura femenina.

El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Los volúmenes y las mangas juegan un papel protagonista, con escotes muy favorecedores. Como analogía, la colección transita por una amplia paleta de colores que van de los negros, pasando por los morados, hasta los rojos, verdes y amarillos.

El desfile de Con T D'Touché en SIMOF 2026, todas las fotos

Lazos culturales en Jesús Morilla

El desfile de Jesús Morilla en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

El diseñador plantea una fusión de culturas en Habaneras de Cádiz. Entre sus propuestas, destacan las hechuras romera con abundantes vuelos y colorido, pero tampoco faltan los trajes de flamenca más sobrios. La colección se mueve entre los tejidos suaves y ligeros, destacando el lino.

El desfile de Jesús Morilla en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Los diseños ganan en volumen con enaguas de organdí e incorporan los cortes al bies como novedad. No faltan las clásicas tiras bordadas que caracterizan a la firma.

El desfile de Jesús Morilla en SIMOF 2026, todas las fotos

El protagonismo de las mangas en María Amadorr

El desfile de Maria Amadorr en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La diseñadora presenta Legado vivo, una colección en la que destacan los cortes clásicos y ajustados con volantes generosos pero elegantes. Cinturas cortadas por debajo de la cadera, que combina con diferentes siluetas, y una amplia amalgama de mangas son clave en esta colección.

El desfile de María Amadorr en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Destacan las mangas largas exageradas, tipo farol, junto a otras propuestas con encaje y capas ligeras, pensadas para las noches del camino. En esta colección, incorpora cuellos a sus diseños como complemento.

El desfile de María Amadorr en SIMOF 2026, todas las fotos

Flamenca empoderada en Teressa Ninú Atelier

El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La firma presenta Valentía una colección dedicada a una mujer andaluza, empoderada y flamenca. Entre sus propuestas destacan cuerpos ajustados y muy trabajados, con alguna transparencia, sello de la firma. Vestidos muy entallados, cómodos que se adaptan y realzan la figura.

El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

Mucho organdí en los volantes que aportan volumen y no pesan, acompañados de frondosas enaguas. Destacan los diseños muy elaborados con bordados artesanales en propuestas que se tiñen de colores vivos.

El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos

Las figuras del pócker como lenguaje visual en Carmen Benítez

El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La diseñadora presenta una coelcción en la que aborda el concepto de la exposición pública. En Mírame el universo del póker se utiliza como lenguaje visual y las figuras del póker se transforman en flores y formas orgánicas como una reinterpretación artesanal de los símbolos, trasladada al tejido y a la costura de cada uno de sus diseños.

El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026. / Ismael Rubio

La dureza del símbolo se suaviza sin perder fuerza, porque esta colección no entiende la feminidad como ornamento, sino como posición propia.

El desfile de Carmen Benítez en SIMOF 2026, todas las fotos